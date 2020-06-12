美國農業部證實：中國連兩週積極採購美國黃豆

美國農業部 (USDA) 週四 (10 日) 表示，美國出口商報告向中國銷售 72 萬噸黃豆，這也代表著全球最大黃豆進口國中國連兩週的積極採購。

農業部在報告中指出，上週美國黃豆的出口量，是至少 16 個月來最大，其中大部分計畫運往中國或未具名的目的地。許多市場人士認為，未具名目的地就是中國。

報告稱，截至 6 月 4 日的一週，美國淨銷售 100 萬噸黃豆用於出口，其中 33.7 萬噸出口到中國，21.32 萬噸出口到未知目的地。

中國一直在擴大對美國黃豆的購買量，其中原因之一，在於巴西的供應吃緊，而巴西幣雷亞爾近期強升，也推高了其出口的黃豆價格。

中國此舉引起關注的點是時機，因為美中兩國正因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情及港版國安法的問題，緊張局勢加劇。

中國在 1 月簽署的中美第一階段貿易協議中，承諾將大幅增加對美國農產品的購買。但美國黃豆等關鍵大宗商品的銷量，仍遠低於 2018 年美中貿易戰爆發之前的水準，而黃豆是美國出口量最大的農產品。

農業部報告中也發表對全球農產品量產及庫存數據預估，Teucrium Trading 總裁兼投資長 Sal Gilbertie 表示，預計中國將吸收幾乎所有世界黃豆剩餘，預計中國黃豆進口量將比去年增加 5%。此外，目前預計中國將占全球小麥庫存的一半以上 (51%)。

Northstar Commodity 分析師 Jason Ward 認為，這份報告令人失望的是，美國對於舊作黃豆的出口目標仍在削減，上個月為 1 億蒲式耳，今天為 2500 萬蒲式耳，這使市場對美國 / 中國的出口業務信心下降。