智冠5月營收月減14% 旗下手遊大作將上市

智冠科技 (5478-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收 6.06 億元，由於旗下兩款新作於 2 月上市，營運貢獻高峰期已過，通路經銷回歸基本面，營收雖月減 14%，但仍較去年同期成長 38%，續站穩高檔；前 5 月累計營收 32.3 億元，年增 35%。而網龍旗下自製研發手遊《黃易群俠傳 M》也將上市。

智冠今年受惠集團經銷合作的遊戲廠知名端遊新版本上市熱銷，挹注 3、4 月營收突破 7 億元，5 月通路經銷雖回歸基本面，但在子公司遊戲新幹線 2 月推出的《三國群英傳 M》、《古劍奇譚網路版》兩款遊戲持續穩健貢獻下，仍維持營收高檔表現。

中華網龍自製研發的 3D MMORPG 手遊《黃易群俠傳 M》，上週日已陸續在高雄、本週六台北接連舉辦玩家見面會，遊戲即將上市。遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳 M》推出更新內容，也舉辦大規模行銷活動，有助推升營運動能。

此外，智冠旗下知名單機遊戲《天地劫》IP 授權、紫龍遊戲開發的 RPG 戰棋手遊《天地劫》，公開以來人氣持續攀升，5 月底已在中國開啟首次刪檔測試，也吸引超過 30 萬玩家報名體驗。