台越邊境相互開放討論中 商務人士來台鬆綁下周公布

國內新冠肺炎持續零確診，已連續 59 天無本土病例，外界關注邊境解封議題，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (10) 日透露，台灣與越南等國家正洽談相互開放邊境，時程有待確定，而商務人士來台縮短檢疫期方案將做最後確認，下周三對外公布。

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布自 7 日起鬆綁防疫措施，也將每日記者會改為每周三舉行，截至目前，台灣仍維持 443 例確診，除 7 人死亡外，431 人已解除隔離，也就是說僅剩 5 人仍住院隔離中。

對於商務人士有條件開放來台，陳時中指出，各國風險分級制定，若長期停留仍須居家檢疫 14 天，短期停留則有變通方案，如果台灣人短期回台也可適用，下周二 (16 日) 會做最後確認，下周三 (17 日) 將對外公布。

指揮中心初步規劃，以疫情風險程度分級，商務人士來台前需檢附核酸檢測陰性證明，入境後先居家檢疫 5 天、7 天或 10 天，之後採自主健康管理，檢疫期間可在適當防護下，在防疫旅館與商務對象開會、簽約等，採檢若為陰性就可有限度外出活動，入境滿 14 天才可自由活動。

外媒報導，越南計畫對 30 天沒有傳出病例的國家恢復往來航班，台灣、日本、南韓及柬埔寨可能列入首波開放名單，對此，陳時中表示，正與幾個國家洽談恢復邊境往來，越南消息較正確，但開放時間還在確定中。

針對我國何時開放中轉，副指揮官陳宗彥表示，國際轉機已完成初步討論，航空公司、民航局等都有對動線交換意見，本周也會做最後討論並報請指揮中心決議。

此外，未來可能無須再採取「三採陰」，專家諮詢小組召集人張上淳說明，6 月初的專家小組會議確實有再次討論，觀察台灣 400 多起確診個案，雖然後期會有時陰時陽的狀況，但事實上，病毒已經培養不出來了，再加上參考國外的資料，普遍認為二採陰後，病毒量極低，因此，初步建議我國篩檢制度可恢復與其他國家相同，也就是二陰後可考慮解除隔離，以縮短病人住院隔離時間。