商務人士來台擬鬆綁 居家檢疫縮至5-10天後自費篩檢

國內連續 13 天零確診、連 38 天無本土病例，疫情指揮中心今 (20) 日宣布，將放寬商務人士來台規定，初步規劃將各國分成極低風險、低風險國家，居家檢疫期縮短至 5-10 天，並自費篩檢，尚待指揮官陳時中最終簽核。

陳時中說明，長期商務人士如有需要者來台，就遵守居家檢疫 14 天，如果是短期停留則分成「極低風險」和「低風險」，高風險國家目前仍不考慮開放，基本上方向就是這樣。

發言人莊人祥進一步說明，研擬鬆綁商務人士入境規定，將依旅客所屬國家疫情風險程度來判斷，極低風險國家如紐西蘭，有可能是先請旅客入境後居家檢疫 5 天，再自費檢驗，若為陰性，須自主健康管理至入境後的第 21 天，期間會以簡訊或 LINE 疫指神功進行每日回報。

至於低風險國家如澳洲，旅客入境台灣後，需完成居家檢疫 10 天，檢驗結果若為陰性，則持續完成自主健康管理 21 天，同樣也是用簡訊或 App 回報健康狀況。

莊人祥強調，最後的簽核還要經過內部專家討論，以及指揮官的最後決定及簽核。

至於該如何界定國家疫情風險程度？陳時中表示，根據各國 7 天之內確診病例數的比例，跟我們差不多或比我們好的，就是風險極低。如果是確診數持續減少的國家，還是要經過專家評比、分類。