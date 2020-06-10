〈台塑股東會〉林健男：下半年業績將谷底反彈

台塑四寶股東會今 (10) 日由台塑 (1301-TW) 接棒，董事長林健男表示，下半年在銷售價格及數量同步上揚下，加上現金股利挹注，業績可望谷底反彈、優於上半年，但下半年仍有許多變數待觀察。

林健男表示，第 2 季全球疫情緩和，中國經濟走出谷底，且先進國家陸續解封，需求回升，加上原油價格自 5 月低點已大漲超過 1 倍，降低客戶對市場的不確定性，採購信心恢復，預期營運逐漸好轉；上半年本業雖可獲利，但因認列轉投資損失，整體獲利將較去年同期衰退。

林健男認為，下半年隨著疫情緩和，更多國家解封，全球經濟復甦，石化產品需求提升，有利帶動石化產品價格上漲，林健男預期，下半年在銷售價格及數量上揚下，加上第 3 季有 33 億元現金股利挹注，業績可望谷底反彈，並優於上半年。

從各地區來看，林健男指出，中國目前經濟復甦優於其他地區，加上內需市場回溫，公司外銷 4 成銷售中國，有利台灣及寧波廠營收，寧波廠可望轉盈，台灣業績也將逐季回升；美國廠在近期原油價格回升，加上各國解封，需求回復下，石化原料價格反彈，第 3 季美國石化廠利差也可望擴大，台塑美國營運可望好轉。

不過，林健男也說，下半年國際市場還有很多變數，包括疫情是否再次爆發，影響歐美市場恢復；OPEC 產油國及俄羅斯能否履行減產協議；美中貿易戰後續發展；兩岸 ECFA 早收清單是否終止等因素。

為對抗不景氣，林健男表示，將採取下列對策，包括在海內外擴建及去瓶頸，總投資金額達 48 億美元；並將深化 AI 應用，目前已完成 AI 開發 57 案，下半年將持續進行 95 案，估每年可增加利益 2.6 億元。

後疫情時代，台塑也體認健康產業重要性，將朝產品精細化發展，加速開發醫療及健康相關高值化產品，如和萬國通路公司開發抗菌旅行箱，近期將上市，確保國民安心旅遊。

而為因應 5G 產業發展，台塑也正進行 PVC、PE 及 PP 複材開發應用於 5G 基地台的相關材料，未來將配合經濟部，共組產業聯盟，加速 5G 商機佈局。