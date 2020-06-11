隨美國重啟經濟 小型企業復甦之路依舊漫漫

隨著美國各州逐漸擺脫封鎖，觀察人力資源數據可以發現，小型企業正在陸續招聘員工，然而，撇除這項樂觀數據，勞動力市場距離恢復疫情前水平仍有相當大空間。

根據人力資源公司 Gusto 編製數據，該公司針對全美 10 萬多家小型企業進行調查，結果顯示 5 月份小型企業員工總數成長 3.2%，隨著雇主開始重新聘用前員工，5 月企業裁員人數漸趨平穩。

Gusto 聯合創辦人 Tomer London 表示，儘管這是一個樂觀趨勢，但復甦之路依舊漫長。

根據 Gusto 提供數據，上個月的無薪假比例仍略高於 7％，且 4 月被迫放無薪假的員工當中，將近半數在 5 月仍處於休假狀態，有 7％則處於永久性失業，原因不外乎為遭到公司解僱，抑或是公司宣告倒閉，剩下 45％的人則幸運的在 5 月重返工作崗位，但多數人的工作時間仍遭到縮減。

美國小型企業管理局 (Small Business Administration,SBA) 數據顯示，美國小型企業的員工總數約為 5900 萬人。

根據 CNBC 報導，4 月美國有 78% 的人認為本身的失業屬於暫時性，然而，這項比例在 5 月下滑至 73% (圖：CNBC)

總體來看，5 月小型企業員工薪資出現下滑，Gusto 發現尤其以時薪工人受到打擊最大。

負責監督政府薪資保護計畫 (PPP) 的 SBA 目前已批准多達 450 萬筆企業貸款申請，總價值高達 5108 億美元，儘管仍有超過 1200 億美元資金可使用，但計畫資金恐有耗盡之虞。

Gusto 數據科學負責人 Daniel Sternberg 表示：「隨著貸款資金即將用盡，我們即將面對滿滿不確定性。」

Sternberg 進一步表示， PPP 的目的在於幫助企業維持生計，為它們爭取更多時間，至於企業的復甦情況仍有待觀察。