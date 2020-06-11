〈美股盤後〉Fed 近零利率維持至 2022 年 那指史上首度破萬點大關
週三 (10 日) 聯準會維持利率不變 , 蘋果、Nvidia 領漲科技股，亞馬遜和蘋果股價均上漲逾 1.7％，創下歷史新高，助力那指史上首度破萬點大關。
然而，逐漸放寬的防疫措施促使美國染疫數激增，以及油價下滑等因素，促使投資者看空金融和能源，導致道瓊、標普等主要指數下跌。
聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將維持基準利率逼近於零，Fed 預測，逼近零的低利率將一直持續到 2022 年，預估 2020 年 GDP 萎縮 6.5%。Fed 承諾持續實施其債券購買計劃，以確保最終的經濟復甦保持強勁勢頭。
聯準會主席鮑爾表示，「我們甚至都沒有考慮過升息，我們正在考慮的是為經濟提供支持，我們認為維持近零利率將需要一些時間。」
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 728 萬例，死亡數突破 41.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 198 萬，死亡人數至少 11.2 萬。
世衛昨日表示，新冠患者的無症狀傳播非常罕見，但美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 表示，即使患者沒有出現症狀，他們仍可以將病毒傳播給未感染的人。
週三 (10 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數下跌 282.31 點，或 1.04％，收 26,989.99 點。
- 標普 500 指數下跌 17.04 點，或 0.53％，收 3,190.14 點。
- 那斯達克指數上漲 66.59 點，或 0.67％，收 10,020.35 點。
- 費城半導體指數上漲 6.57 點，或 0.33%，收 2,004.66 點。
科技五大巨擎僅臉書下滑。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.79%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.57%；臉書 (FB-US) 下跌 0.81%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.87%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.71%。
道瓊 30 檔成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 6.14%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.88%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 5.40%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 1.31%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.07%。
費半成份股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 上漲 1.86%；美光 (MU-US) 下跌 1.28%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.32%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.40%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.55%。
台股 ADR 多收紅。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.36%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.66%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.87%。
焦點個股消息
外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 打算推出 ARM 架構的自家晶片取代英特爾晶片的 Mac 電腦，最快會在 6 月 22 日於線上舉行的 WWDC 大會上發表。 此外，德意志銀行調升蘋果目標價從 320 美元至 350 美元，激勵蘋果周三股價上漲。
特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 8.97% 至每股 1,025.05 美元，再創歷史新高，投行 Wedbush Securities 稱，中國對 Model 3 的需求正在增強，而且超乎預期，調升特斯拉目標價格至 1000 美元。
福特 (F-US) 計劃恢復北美正常生產水平，有望在 6 月底之前恢復到接近冠狀病毒前的產能水平。
由於餐飲外送平台 Uber(UBER-US) 與 Grubhub(GRUB-US) 的合併案，恐將引發市場壟斷的疑慮，因此，Uber 退出該合併案的談判，Grubhub 將與歐洲食品配送公司 Just Eat Takeaway.com 合併。Uber 股價下跌 4.81%。
中概股房多多 (DUO-US) 近期遭遇狂炒熱潮，周一盤中最大漲幅超過 1200%，昨日股價續漲 389.19%，報 47.06 美元，外界認為者可能是財報前資金炒作行情，周三其股價暴跌 66.38% 至每股 15.82 美元。
星巴克 (SBUX-US) 週三表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於全球營運造成衝擊，預估 2020 年度第三季 (截至 6 月 28 日) 的營收，恐將大幅減少 32 億美元，並呈現稅後虧損，其股價下滑 4.08%。
華爾街分析
白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，美國經濟已觸及疫情以來的最低點，房地產市場復甦和蘋果行動數據增長現在已達到轉折點。
美國財政部長梅努欽亦樂觀表示，美國經濟有望強勁復甦，「薪資保護貸款計畫」(PPP) 小型企業的 5,000 萬個工作崗位。
Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 在一份報告中表示:「隨著投資者連續第二天拋售價值股 (週期性股票)，並將資金投入成長股，市場正在發生重大轉變。」
Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示：「經過近幾週的如此兇猛的運行，股市早該出現回調或至少暫停了，上行趨勢極端，情緒指標過於樂觀。周二出現了獲利了結，特別是那些近幾週表現最好的經濟敏感股。」
富國銀行投資研究所高級全球市場策略師 Sameer Samana 說：「聯準會沒有採取任何新措施之後，市場似乎正在開始獲利了結。畢竟在這一點上冒險並不容易。」
Bankrate.com 首席金融分析師 Greg McBride 表示：「聯準會已將利率降到不進入負利率的水平，新冠肺炎對經濟的衝擊可能需要採取嚴厲措施，但負利率工具不在其中，至少目前還不在。」