劃重點！三分鐘掌握Fed決策：近零利率維持至 2022 年、經濟願景、資產購買規模

聯準會 (Fed) 台灣時間週四 (11 日) 凌晨召開利率決策會議，一如外界預期宣布維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並重申將致力於維持寬鬆的貨幣政策措施，因為美國經濟復甦之路可能還很漫長。

聯準會聲明寫道：「該委員會預計將維持這一目標區間，直到確信經濟已度過最近的難關，並實現就業最大化和物價穩定的政策目標。」

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下：

重點一：低利率維持至 2022 年底

聯準會重申 4 月下旬會議的聲明措辭，中期來看，美國經濟面臨相當大的風險。除了兩位委員外，與會者一致認為，維持低利率環境將持續一段時間，在 2022 年之前利率將保持不變。

此外，聯準會將貼現利率維持在 0.25% 不變，超額存款準備金利率 (IOER) 維持在 0.1% 不變。

利率預估方面，聯準會於 6 月利率會議上對 2020 年、2021 年和 2022 年利率預估自去年底的 1.6%、1.9% 和 2.1% 下調至 0.1%。

重點二：經濟預期

鮑爾重申之前的言論，即在消費者有信心重新參與廣泛活動之前，經濟可能不會全面復甦。

儘管五月非農就業報告意外令市場驚喜，由於新冠疫情的不確定性，聯準會調降未來幾年的經濟成長預估。

GDP 方面，預估 2020 年 GDP 將為萎縮 6.5%，低於此前 2% 的增長預期，但在 2021 年和 2022 年經濟將恢復增長。美國 GDP 明年將增長 5%，2022 年將增長 3.5%，分別高於此前估計的 1.9% 和 1.8%。

失業率方面，聯準會將預估失業率將自先前的 3.5% 上調到 9.3%，但最終會在 2022 年降至 5.5%。

PCE 通膨方面，聯準會預測通膨率將從之前的 1.9% 降至 0.8%，通膨仍將是未來貨幣政策的主要推動因素。而 2021 年核心 PCE 通膨率則從 2% 下調至 1.5%。

鮑爾於記者會上表示：「疫情引發的衰退使復甦之路舉步艱難... 強勁的就業增長之後，似乎仍有很多人在努力尋找工作。在數以百萬計的人當中，可能有相當一部分人無法回到原工作崗位上。事實上，他們可能會在一段時間內找不到適合他們的工作。最終會有。但是可能還需要幾年時間，我們才能看到這些人重新找到工作。」

重點三：資產購買規模

自 3 月以來，聯準會降息，還購買 2.2 兆美元的美國國債和抵押債券，以向市場注入現金，並推出 9 項貸款計劃，以保持信貸流動。

聯準會稱將繼續增加其債券持有量，以保持信貸流動，目標是計畫每月購買 800 億美元的美國國債，以及 400 億美元的房貸抵押證券 (MBS)。

聯準會於聲明中提到，此舉是維持市場的平穩運作，從而促進貨幣政策向更廣泛金融環境的有效傳導。

鮑爾於記者會中表示，聯準會將積極，主動和積極地運用其權力，保持信貸流動對為美國復甦奠定基礎非常重要。

重點四：呼籲財政支持

鮑爾表示，仍然需要直接的財政支持來幫助一些人，這對於限制對經濟的長期損害具有關鍵性的作用。

重點五：殖利率曲線控制

鮑爾表示，聯準會在最近的政策會議上也審查殖利率曲線控制，其有效性仍然是一個懸而未決的問題。

重點六：非農報告

美國勞工部統計局表示，在經過統計誤差的糾正之後，估計美國 5 月失業率將高出約 3 個百分點，美國 5 月失業率真實數字可能落在 16.3%。

鮑爾談到該報告時表示：「我們將不得不等待和觀察接下來的就業報告。這清楚地表明，事情有多麼不確定，我們必須對自己的能力保持謙虛，才能真正做出自信的預測。」

重點七：反種族暴力

種族不平等現象引發席捲全美的示威抗議，此外，新冠疫情促使餐飲和醫療保健受到打擊，5 月份黑人失業率攀升至 16.8%，白人失業率降至 12.4%。

鮑爾稱，聯準會對種族主義零容忍，美國社會中也不應有種族歧視，每個人都有機會充分參與美國社會和經濟。

華爾街分析

華爾街分析師表示，在當前美國多州經濟仍處於重啟狀態時，聯準會的經濟預測充滿不確定性，這是史無前例的經濟衰退。

Bankrate.com 首席金融分析師 Greg McBride 表示：「聯準會已將利率降到不進入負利率的水平，新冠肺炎對經濟的衝擊可能需要採取嚴厲措施，但負利率工具不在其中，至少目前還不在。」

市場人士表示，由於這次釋出的經濟預期是聯準會自去年底以來的首份經濟預期，歷經近半年的新冠經濟衝擊，這次的預期和前次經濟預期相比，似乎對市場影響有限。