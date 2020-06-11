黑人平權運動延燒！亞馬遜禁止警方使用臉部辨識系統一年

在各界壓力下，亞馬遜 (AMZN-US) 週三宣布，將禁止警方利用其臉部辨識軟體「Rekognition」一年的時間。

亞馬遜聲明，「我們提倡各國政府應制定更嚴格的法規，管理臉部辨識技術的道德使用方式，近期國會似乎準備好應對此一挑戰，我們希望這一年停用的時間可讓國會有足夠的時間來實施適宜的規則，我們隨時準備好按需求提供幫助。」

雖然眾議院的監督與改革委員會針對臉部辨識技術的使用方式開過多次聽證會，但迄今尚未提出規範該技術的法案。該委員會成員、眾議員 Jimmy Gomez 受訪時表示，他期待國會今年通過此項法案，「這是邁出良好的一步，但這還不夠。」

「他們都說，『我們一直要求國會為此技術的使用方式設置防護欄』但每次我們試著要求更多數據的時候，他們就停了，我們就得召開聽證會來推動此爭議發展。」

Gomez 表示，委員會一直要求亞馬遜提供更多資訊，以及亞馬遜該技術的販售對象。

亞馬遜宣布此消息前 2 日，IBM 甫宣布退出臉部辨識業務，其執行長 Arvind Krishna 呼籲國會落實改革以推進種族正義，並打擊系統性的種族主義。同樣週一，美國民主黨議員公布一項全面的警察改革法案，週三眾議院司法委員會舉行了聽證會，旨在防止警察暴行。

上個月明州警察暴力盤查一位無武裝、無抵抗的非裔公民佛洛伊德，警方將佛洛伊德壓倒在地後以膝蓋跪其頸部，無視其多次求救，最終導致他窒息而死，引爆全美各地示威抗議的黑人活動，亞馬遜也因在網站上張貼支持黑人活動的抗議標語，遭到立場對立的顧客抨擊，執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 多次態度強硬的發文反擊。

雖然貝佐斯立場鮮明，但亞馬遜提供臉部辨識技術「Rekognition」給執法機構使用，一直是人權團體的爭議焦點，批評人士警告，這項技術會出現比對錯誤和不當逮捕；支持人士則反駁說，臉部辨識能維繫公共安全。研究表明，臉部辨識技術可能存在種族和性別偏見，因此類 AI 工具大多以白人男性的影像來訓練。

亞馬遜拒絕透露使用 Rekognition 技術的警察部門數量。

此外，根據亞馬遜網站顯示，全美有 1000 多個警察部門使用亞馬遜旗下的智慧門鈴安全公司開發的 Ring ，通過此合作關係，警方可向 Ring 安全攝影系統索取錄影記錄，這也引發大眾對隱私的擔憂。