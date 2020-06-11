美中緊張關係升級 中國企業擱置赴美上市計畫

隨著美中緊張關係加劇，中國企業正在推遲赴美上市的計畫。

據《路透》報導，在瑞幸咖啡今年 4 月爆出會計醜聞後，美國加大對中國企業的審核，國會更通過監督法，預計制定嚴格規範，這都讓中國企業降低在美國上市的興趣。

香港律師事務所 Dechert LLP 合夥人 Stephen Chan 表示，一些客戶已經暫時擱置了在美國的上市計畫，這一改變的根本原因就在於美中關係。

Chan 預計，在緊張局勢依然存在的情況下，這個放緩趨勢還會持續。

調研公司 Dealogic 數據顯示，中國公司今年在紐約的首次公開募股 (IPO) 規模為 16.7 億美元，後續還有約 5 億美元籌資計畫，相較之下，中國公司去年共募資 35 億美元。

更明顯的變化在於，查詢在美上市的情況也減了約一半，消息人士說，原定在美上市的中國企業，正在尋找離本地較近的交易所。

過去 5 年以來，中國企業約占全球 IPO 的 3 分之 1，達 2790 億美元，其中香港、紐約的上市金額約各占一半，目前為止，共有 550 家中國企業在美國證券交易所上市。

近幾個月來，美中關係急速惡化，雙方原本就在貿易上存在分歧，而新冠肺炎疫情及中國推出港版國安法，進一步讓情況變差。

美國參議院通過了一項法案，要求外國公司披露政府控制的程度，同時企業遵守美國的審計標準。由於中國當局以國家安全為由，反對審計文件離開中國，使美國監管機構難以進行監督。

本週仍有兩家中國公司尋求在美上市，分別是癌症測試公司燃石醫學 (Burning Rock Biotech) 和行動數據共享平台 uCloudlink(優克聯)。