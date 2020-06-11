〈聯發科股東會〉無畏客戶自製晶片 蔡力行：中長期營運有信心 可讓股東滿意

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (11) 日召開股東會，針對手機廠商自製晶片，董事長蔡明介指出，客戶自製手機晶片不是現在才發生，執行長蔡力行補充，聯發科擁多項優勢，對中長期營運有信心，也將能給股東滿意回報。

市場先前傳出，聯發科客戶 OPPO 找上公司前共同營運長朱尚祖，協助建立自主晶片團隊，期望藉由晶片設計差異化，強化競爭力，也可對供應鏈具備更高主導權，外界預期，此舉恐對聯發科未來營運造成壓力。

不過，蔡明介認為，手機廠商自製晶片現象早有先例，5 、10 年前就已經出現，不過，聯發科在產業中仍有優勢與策略，將持續投入研發，提供客戶更好的產品。

蔡力行補充說道，半導體是成長的產業，聯發科有很好的技術、平台以及產品組合，將持續把優勢轉成營運動能，且公司財務結構健全，與客戶關係緊密，對中長期營運仍充滿信心，可以給股東一個滿意的回報。

聯發科股東會今日承認去年財報及盈餘分配，去年每股純益 14.69 元，決議每股配發 5 元現金股利，另以資本公積每股配發 5.5 元現金，合計配發 10.5 元現金，以昨日收盤價 500 元計算，殖利率約 2.1%。