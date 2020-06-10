聯發科5月營收217.78億元 年增13.9% 創4年同期高

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW)5 月營收 217.78 億元，月增 6%，年增 13.9%，累計前 5 月營收 1031.87 億元，年增 10.48；受惠 5G 手機晶片出貨暢旺，以及次世代遊戲機的 ASIC(客製化晶片) 放量，帶動 5 月營收創近 4 年同期高。

據聯發科財測，第 2 季營收約 621 至 699 億元，以中位數 660 億元推算，6 月營收有機會達 236 億元，創今年新高；毛利率估達 41-44%，高標有機會優於上季 43.1%，挑戰改寫 20 季來高點。

聯發科表示，第 2 季行動運算平台與成長型產品需求較強，其中，行動運算平台受惠 5G 手機晶片天璣 1000、800 系列放量出貨，相關業績可望優上季，且 5G 晶片毛利率優於公司平均，有助公司整體毛利率維持高檔。

成長型產品則受惠遠距教學、居家工作等趨勢帶動，WiFi 路由器、筆電需求提升，加上次世代遊戲機的 ASIC(客製化晶片) 開始出貨，相關業績也可望重返成長。

近期隨著美國擴大封殺華為，市場多認為，華為可能會擴大對聯發科下單，尤其手機晶片集中三大廠，包括高通、聯發科與三星，高通屬美系企業已被華為排除，三星與華為在手機市場上競爭激烈，因此聯發科獲得轉單機率較大。

此外，即便聯發科未獲華為轉單，其他品牌廠如 OPPO、Vivo、小米等，也將分食華為市佔率，而聯發科為品牌廠的長期供應商，也將受惠，聯發科先前法說就預計，今年 4G 市占率將會優去年，5G 市占率則再優於 4G。

展望下半年，聯發科認為，5G 晶片除了既有的中系品牌客戶外，將增加非中系客戶，產品預計下半年亮相，看好下半年 5G 手機晶片出貨優於上半年，呈現逐季成長趨勢。