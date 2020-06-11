長虹建設儲備建地 可供未來5年推案900億元

長虹 (5534-TW) 今 (11) 日召開股東會，通過每股現金股利 6.3 元，董事長李文造指出，在目前低利環境下，土地搶手，地主也惜售，不過長虹未來 5 年還有 900 億元推案儲備建地，並不想高價搶地；他也認為，在台灣房市供給量大增狀況下，房價想突破前一波高點並不太可能。

李文造強調，即使現在購入建地，等到要推案也需 3 年後，但是 3-5 年後等台灣房市怎樣很難把握，目前營運量入為出。

李文造並指出，房市 2015 年走下坡，根據統計，房價下修約 15%，現在量價都回溫，但因市場供給量大，房價想暴漲也沒機會，因為首購和換屋族支撐，交易價格不會掉，市場出現秒殺的個案都是低單價及低總價小型個案，量體大的建案則順順去化，並無法短時間內完銷，預期房價會緩緩揚升，但要漲到超過上一波高點不太可能。

目前台灣房地產市場土地搶手，地主也惜售且都更困難度高，形成建商壓力，李文造則指出，目前民眾對都更接受度提高、釘子戶變少；整體來看，現在雖然都更數量還很小，但預期未來供給會很成長，現在只要房子老了，大家都想要都更，雖然都更案進行很慢，但已有很多在進行中，未來供給量將會變大。