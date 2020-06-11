〈聯鈞股東會〉5G基建+3D感測出貨加持 今年本業將較去年成長

光通訊廠聯鈞 (3450-TW) 今 (11) 日召開股東會，展望今年，董事長鄭祝良表示，去年營運很辛苦，但今年受惠全球各國積極推動 5G 基礎建設下，加上下半年手機 3D 感測產品將量產出貨，本業可望優於去年，另外聯鈞轉投資子公司捷敏 - KY(6525-TW) 今年營運可望續強，今年業內外皆美全年營運看俏。

鄭祝良指出，新冠疫情促使全球加速 5G 基礎建設，加上近期遠距商機帶動資料中心需求強勁，上半年光通訊接單與出貨狀況都不錯，營運已走出谷底。

聯鈞副總梁聰明表示，光通訊下半年受惠 5G 基建需求樂觀，光資訊產品則有下半年手機 3D 感測產品即將量產，出貨量將顯著成長。聯鈞光通訊營收約占 75%、光資訊則占 25%。

目前聯鈞光通訊產品以 10G、25G 為主，其中 5G 應用的 25G 產品需求暢旺，是主力產品之一，下半年在 5G 基建、資料中心需求帶動下，可望進一步取代現有 10G 超頻應用。

聯鈞轉投資功率半導體封測廠捷敏 - KY 近年持續布局 5G 工業用、車用市場，首季雖受疫情衝擊，但 3 月起營運逐步恢復正軌，營收動能維持高檔，今年營運不看淡，業外獲利也穩定。

聯鈞 5 月營收達 5.49 億元，月減 3.78%、年增 15.3%，累計今年前 5 月營收 24.04 億元，年減 0.62%，今日股東會也通過，將每股 1 元現金股利。