日本「東京警報」可望解除 擬開放泰越澳紐商務客入境

根據《NHK》日本放送協會週四 (11 日) 下午報導，有消息人士透露，因已知東京當天的新冠肺炎 (COVID-19) 確診為 22 人，這也使得東京最近一週的每日平均確診連續 5 天低於 20 人，「東京警報」也可望在 12 日的凌晨解除。

日本當局雖然已在 5 月 25 日解除全國的緊急狀態，但是東京疫情在後來出現惡化，東京政府也為此發布獨自的「東京警報」(Tokyo Alert)，並在夜晚的東京都廳大樓及彩虹大橋打上紅色照明，提醒民眾們對疫情提高警戒。

在店家營業方面，目前東京的管制作法也可望從「Step 2」放寬到「Step 3」，居酒屋等餐飲業者也得以將營業時間延長到深夜 12 點。

東京都知事小池百合子在 11 日向記者們表示，在放寬到「Step 3」的問題上「會就感染狀況的數字及醫療體制的現狀，向專家們請教意見，在分析後作出判斷。」此外，小池百合子也提到「在第二波疫情的準備，還有「Step 3」的業界指針已大致完成，有必要一起來作出綜合判斷。」

東京都知事小池百合子 (圖片：AFP)

另外根據日本《FNN》11 日報導，日本政府打算在這個夏天放寬邊境管制，首波將有泰國、越南、澳洲、紐西蘭等四個國家，每天的入境名額設定在 200~250 人，當局正與各國協商當中。

允許入境日本的對象為各國商務人士，在入境前後都有接受 PCR 檢測的義務，也要求在入境日本後不要搭乘大眾運輸工具，還有必須利用智慧型手機來記錄行動紀錄。