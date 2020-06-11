利多已定價？小摩：Netflix戲份還多著！股價仍低估

美國 COVID-19 疫情期間，Netflix (NFLX-US) 因居家防疫措施而獲得巨大提振，但摩根大通分析師認為，即使現在各州邁向重啟經濟階段，Netflix 「仍有強大參與度。」

新冠疫情震撼市場時，諸如 Zoom 視訊通訊公司 (ZM-US)、Peloton Interactive (PTON-US) 和 Netflix 均因大眾長時間待在家中而受益良多，Netflix 今年迄今上漲 34%，遠優於大盤表現，例如 S&P 500 指數同期尚且下跌 0.7%。

Netflix 第一季新增付費訂閱用戶 1577 萬人，這是 Covid-19 封閉措施實施前分析師預估的 2 倍水準。

即使近期走勢如此，但 FactSet 引用的 42 位分析師中仍有 2/3 給予 Netflix「買進」或等同買進的評級，只有 5 位給與「賣出」和「減持」評級，平均目標價為 465.61 美元，較目前水準約有 7.5% 上行空間。最近幾週已有許多分析師提高了目標價。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 週三報告指出，引述移動應用分析公司 Apptopia 的第三方數據，Netflix 每日活躍用戶成長年率較疫情前增加 20%。

Anmuth 表示，這意味 Netflix 的高參與度仍在持續中，儘管 Netflix 的行動 app 新增下載數成長年率較 4 月初約莫 40% 的峰值回落，但仍高於疫情前的水準，近幾週下載次數成長率介於 0 至 10%，仍優於今年 1 月和 2 月期間下降 10% 至 20% 的水準。

他也提到 Netflix 近期多部原創作品在 Google 上是熱搜關鍵字，例如《Jeffrey Epstein: Filthy Rich》、《Space Force》以及《 13 個理由》第四季，顯示大眾興趣濃厚，在 5 月 25 日至 6 月 8 日期間，這 3 部原創作品多日輪流登上 Netflix 前 10 大熱門影視冠軍寶座。

Anmuth 給予 Netflix 目標價 535 美元，隱含上行空間 23.5%。他提出《衛報》近日報導，稱英國政府可能最快 7 月就會開放電視和電影製作，Netflix 也將可以繼續拍攝萬眾矚目的《巫師》第二季。

「整體來說，由於 FLX 的內容廣泛，交付管道週期長，且有彈性可藉由授權具吸引力的內容來彌補差距，我們認為 Netflix 在停止拍攝製作期間一直很有彈性。」

然而，摩根大通分析師認為，雖然近幾年放空 Netflix 股票的投資者表現都不太好，但在第二季財報來臨前，因為大量看漲情緒已經反映在股價上，所以 Netflix 股價可能會出現一些回調。

Netflix 週三小幅收高 0.1%，至 434.48 美元。