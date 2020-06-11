南韓LCD產業步入歷史 手機用OLED也恐在2024被中國超越

中國面板廠低價搶市，「南韓的 LCD 時代」也不再閃亮。LCD 面板市場被中國奪走主導權後，三星、LG 等韓國大廠也轉攻 OLED、量子點顯示等其他市場。

《韓國經濟新聞》報導指出，LG 化學受到中國面板廠的低價攻勢，日前決定將 LCD 偏光片業務賣給中國材料廠杉杉。

三星顯示 (Samsung Display) 與 LG 顯示 (LG Display)，也紛紛減少人員數量或處分設備，縮小 LCD 面板業務。這個從 1990 年代後期開始，在近 20 年時間都是南韓核心產業的行業，似乎也將逐漸走進歷史。

LG 化學在週三 (10 日) 宣布，將以 11 億美元代價，有條件的將 LCD 偏光片業務賣給中國杉杉。LG 化學和杉杉將成立合資公司，持股比例分別為 30% 和 70%。待 LG 化學的 LCD 偏光業務併入合資公司後，杉杉也將階段性的取得 100 股份。但是 LG 化學也選擇保留車用 LCD 偏光片等業務。

LG 化學表示，這項決定還有待公司高層同意，契約內容也可能有所更動。正式內容會在股東大會結束後再對外公布。

LG 化學正逐步的縮小 LCD 面板業務。2 月才將 LCD 面板用彩色濾光片部門，以 580 億韓元代價，賣給中國雅克科技的子公司斯陽國際。並且在同月的年度財報說明會上宣布，該公司將退出 LCD 玻璃基板業務。而空缺也由 OLED 偏光片來補上，計畫隨著 OLED 面板需求增加來實施擴產。

研調機構 Omdia 預測，在 2019 年只停留在 300 萬台的 OLED 電視全球市場規模，到了 2024 年可能增加到 951 萬台規模。

另一方面，三星顯示也決定大型 LCD 面板生產只會持續到年底之前。也打算脫手該公司持有 60% 股份的中國蘇州 8.5 代 LCD 面板廠，並接受研發、生產部門員工轉調其他公司的申請，其中的部分員工也將進入生產電動車 (EV) 用電池及能源儲存系統 (ESS) 的三星 SDI。

在 LG 顯示方面，繼去年停止生產電視用面板的南韓坡州 8 代廠後，7 代廠也計畫運作到今年底。而停止中的 8 代廠大型 LCD 面板產線，設備也打算賣給中國廠商。

LG 顯示的知情人士透露，電視用 LCD 面板從明年起只會在海外生產。坡州的面板產線只會用於電腦螢幕及筆電用面板生產，運用在諸如此類的高附加價值的產品生產。

這也都是因為在京東方 (BOE) 與華星光電 (CSOT) 等中國廠商的低價攻勢下，南韓面板廠的收益轉為惡化。

根據 Omdia 的調查數據，去年 9 吋以上大型 LCD 面板的全球市占率，中國企業達到 40.4%，遠高於南韓的 23.9%、台灣的 31.1%，還有日本的 4.6%。預估 2 到 3 年後，中國企業在這個業界的世占率將高達 60%。

而 DSCC 也指出，中國生產的智慧型手機 OLED 面板，也很可能在 2024 年就會超越南韓。也認為在包含電視用的整體 OLED 面板市場，中國要超越南韓也只是時間問題。