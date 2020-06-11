後疫情時代 法人獻策投資從三面向評估

干擾市場多時的新冠肺炎疫情有逐漸趨緩跡象，但投信提醒，疫情和緩不代表風險就消失，市場仍有諸多不確定性，投資前可從三大面向多加評估，包括：企業償債能力恐讓市場出現輸家、經濟模型無法建構預期，並掌握訊息優勢的重要性。

首先是市場輸家恐將浮現，富達投信指出，儘管各國力推救市政策迎戰疫情，但實際上政策干預能力有限，部分受重傷的產業未來恐將面臨龐大的債務壓力，研判在後疫情時代，將出現更多的產業平行整合與大幅度的利潤移轉。

富達投信認為，未來可能看到更多傳統但發展成熟的行業進一步轉型，市場對初創企業相對樂觀的估值可能形成壓力，而部分私募基金的回報或會轉跌。

其次是無法建構經濟模型。富達投信表示，疫情讓多數投資者發現，過去的經濟模式預測與風險評估有其侷限性， 儘管人工智慧可透過數據協助預測分析經濟模型，但所有分析模型，都需要建基於過去已得到證實的股份間屬性及歷史關係並可在未來延續的。

第三則是掌握訊息優勢的重要，疫情爆發後市場顯現的欠缺深度的分析，雖然部分可歸咎於 2008 年金融海嘯後法規監管有關，過去因企業披露資訊的改善，加上科技支援訊息的發佈已逐漸消失，而如果歷史關聯性逐漸失靈，則只需單純了解個別企業，或許可為投資者創造較好的投報率。