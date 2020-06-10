下半年震盪仍大 投資看三個風向

全球股債市在第一季暴跌後，第二季展開報復性反彈，目前進入高檔區；展望下半年，風險性資產走勢可能趨緩且震盪加大，投資策略應留意美國大選、中美情勢及新冠疫情發展三件大事的走向。

凱基銀行指出，下半年投資策略須留意三大變數。其一為 11 月 3 日登場的美國大選，民主黨候選人拜登主張對富人及企業加稅，市場普遍認為，若拜登當選將不利美股；其二，若中美緊張關係升溫，恐加大金融市場下半年的波動。第三則是新冠肺炎若在秋冬出現第二波高峰，恐比第一波來得更快、更難控制。

富蘭克林指出，第 3 季焦點將轉向實質的基本面復甦，包括新訂單及就業改善情況，以及第二季財報及下半年財測展望。由於金融市場已預先反應經濟復甦的樂觀預期，加上美國選舉前美中情勢消息面紛擾加劇、歐盟與英國針對脫歐後未來關係的談判進展停滯，任一消息面可能牽動投資人風險偏好迅速轉換，成為資金獲利了結的藉口。

此外，凱基銀行預估 6 月中旬至 7 月可能出現一波修正，面對市場波動可能加大的情況下，現階段資產配置首重股債平衡，保守型投資人建議股債比為 2：8，股票部分可以投資成長型公司為主的全球型基金；債券則儘量以投資級債為主。

而積極型投資人，股債比可拉到 7：3，股票部分選擇具長期趨勢潛力的科技、通訊、工業等產業型基金，也可考慮搭配部份黃金及公用事業類股基金，作為防禦性配置，再平均配置投資級債券、新興市場債基金。

Fed 無限量 QE 加上市場預期美國有機會步入負利率，將使美元中長期走貶，新興市場貨幣可望升值，新興市場債亦將受惠。凱基銀行建議，可酌減美元部位，使用定期定額換匯逐步轉至歐元、英鎊、澳幣與新興市場貨幣等外幣。

