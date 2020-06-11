認列簽約金+新藥上市 合一2021年可望轉盈

中天生技 (4128-TW) 集團旗下合一生技 (4743-TW) 今 (11) 日舉行股東會，其中備受矚目的異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825，預計 2021 年認列簽約金 4000 萬美元；另外，若糖尿病足潰瘍 (DFU) 新藥 ON101 解盲、取證順利，最快 2021 年上市，法人看好，隨著簽約金入帳，若新藥發展順利，2021 年有機會轉虧為盈。

合一日前與丹麥皮膚醫學藥廠 LEO Pharma(利奧製藥) 簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 的全球獨家授權協議，簽約金與里程碑金達 5.3 億美元 (約新台幣 159 億元)，合一表示，簽約金 4000 萬美元預計 2021 認列。

糖尿病足潰瘍新藥 ON101 方面，合一指出，ON101 未來鎖定四大市場，包括美國、歐洲、中國及印度，其中美國市場商機約 130 億元、歐洲 130-250 億美元、中國約人民幣 1680 億元。

合一表示，該藥品正等待解盲，若數據正向，美國市場會透過醫材產品申請藥證，最快今年底取得美國藥證、最慢 2021 年上半年，若順利取得美國醫材藥證，歐洲、印度取證也相對有利；中國則預計最快 2021 年取證。

合一指出，市面上糖尿病足潰瘍用藥，僅嬌生研發的 Regranex(利潰凝) 為核可用藥，但 Regranex 在 2008 年被美國 FDA 警示，癌症病患使用該藥品死亡風險高，因此，目前糖尿病足潰瘍病患，只能透過清創、減壓、控制飲食來抑制傷口惡化。