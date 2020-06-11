政院拍板5年斥177億元推動顯示科技發展 2030年目標產值2.5兆

台灣顯示科技產業近年遭遇中國產能競爭，供給及產值不斷下滑，行政院科技會報辦公室今 (11) 日宣布，「台灣顯示科技與應用行動計畫」報院通過，未來 5 年內將投入 177 億元，終極目標是建構 2030 年智慧生活，產值衝 2.5 兆元。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏說明，顯示科技產業在過去兩兆雙星時代就是其中一兆，經過多年演進，2019 年產值達 1.4 兆元，占 GDP 的 8%，從業人口約 15 萬人，其中，電視、IT 產品或車用面板出貨都做到全球第二。

不過，台灣面臨全球競爭激烈，特別是中國產能，若政府沒有作為，2030 年顯示科技產值預估將下滑 5000 億元，就業人口恐流失 5 萬人。

蔡志宏進一步指出，儘管產業願意扎根台灣，如面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，分別規劃回台投資 407 億元、701 億元，投入興建廠房及 AI 智慧製造等計畫，但 2020 年預估面板供給減少 15%，產值下滑 5.8%。

蔡志宏表示，台灣顯示科技與應用行動計畫 5 月報院核定通過，願景就是建構 2030 年智慧生活，預計 2020-2024 年將投入 177 億元來推動。這項行動計畫將從三個方向著手，包括推動示範性應用與場域實證、發展智慧科技新實力、建構產業發展環境。

在示範性應用與場域實證方面，蔡志宏指出，目標是要做到產品跟解決方案的全球市占第一，首先針對落地內需強化，再來加強國際行銷及創新提升。

智慧科技新實力則要做到特殊差異化的產品，以提升相關附加價值，發展先進的技術，包括浮空投影、可彎曲面板等，同時也鼓勵產業跨域合作，發展綠色製程。

建構產業發展環境的部分，蔡志宏說，我們有許多系統整合方案，要連結到各個場域，將來會涉足到文化、體育、醫療、交通等，需要許多部會來介接，也會積極投入人才方面，終極目標是 2030 年產值達到 2.5 兆元。