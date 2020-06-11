〈每日外資外匯觀點〉聯準會鴿派聲明有利風險偏好 不利美元

受到美國聯準會鴿派聲明的影響，週三 (10 日) 美元指數跌破 96，週四 (11 日) 亞洲盤交易時間小幅反彈至 96 之上，今晚投資人將關注美國初請失業金數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

聯準會週三未做出任何政策調整，同時也未宣布任何美債殖利率曲線控制 (YYC) 的新貨幣寬鬆措施，聯準會主席鮑爾表示，FOMC 會議中確實討論了控制殖利率曲線的問題，但其有效性仍是「懸而未決」的問題，因而以前瞻性指引進而給新一輸貨幣寬鬆量化目標降溫，預估今年國內生產總值 (GDP) 將萎縮 6.5%，年底失業率將達到 9.3%。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，聯準會對經濟成長的預期，很接近期 V 型復甦，並認為此次聯準會可能不會這麼快宣布殖利率曲線控制，或許時間點落在夏季底。

道明證券駐紐約全球利率策略主管 Priya Misra 認為，聯準會目前給出具體的前瞻性指引還為時過早。在量化寬鬆方面，聯準會維持目前速度，政策仍然非常靈活，至於殖利率曲線控制，仍有太多不確定性，但仍預期聯準會在今年底前會使用這項工具。

Alliance 投資管理高級策略師 Charlie Ripley 認為，聯準會傳達出的基調是，美國經濟正處於復甦的開始階段，目前改變政策還為時過早。

加拿大蒙特利爾銀行利率策略師 Jon Hill 指出，聯準會的聲明符合預期，承認失業率將很高、通膨將很低，並在至少兩年內將利率維持在很低水平，這將有利於股市。

德意誌銀行策略師 Alan Ruskin 也認為，聯準會維持利率不變至少到 2022 年，資產購買的靈活性和失業率預測 「較低」，有利於風險偏好，都將導致美元走軟。