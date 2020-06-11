美國預告不升息 港元套利更盛 香港金管局連續五天注資救市

美國聯準會 (Fed) 預測將會維持低利率至 2022 年底，使得港元升值承受更大壓力，香港金管局周三拋售 37.2 億港元承接美元賣盤，連續五天出手干預，共向市場注入 273.98 億港元。

香港金管局今年第 16 次在港元觸及強方兌換保證出手，累計四月以來向市場注入 481.06 億港元，銀行體系結餘增加至 1221.27 億港元，是三月時的兩倍多，也是 2018 年以來新高。分析師預估，香港金管局注資救港元可能會持續到六月底。

根據香港銀行公會最新公布的香港銀行同業拆款利率 (Hibor)，6 月 11 日一個月期 Hibor 報 0.56%，亦即港元借貸成本仍比美元高出 56 個基點。

一個月期 Hibor 和美國利差正在縮減，但套利交易仍有空間。(來源：Bloomberg)

儘管香港當地借貸成本開始下降，但與港元和美元之間的利差仍大，再加上網易、京東近期在香港 IPO，吸引資金流入，更為套利交易打開空間，預期未來一段時間裡，港元仍會維持強勁。

從歷史數據來看，若銀行體系結餘重返 1500 億港元並持續一段時間，預期 Hibor 將下看 0.2%。OCBC Wing Hang Bank 分析師表示，港元和美元套利交易的缺口需要降至 20 個基點，才能使套利交易失去吸引力。

另一方面，香港香港局也正面對避險基金大亨巴斯 (Kyle Bass) 的狙擊，押注港元兌美元聯繫匯率將在 18 個月內崩潰，利用選擇權合約放大 200 倍槓桿，重押港元兌美元脫鉤並重貶 40%。

香港金管局週四 (11 日) 表示，將持續監視市場發展，並維持貨幣和金融穩定。

豐業銀行外匯策略師高琦表示，由於大量資本流入，港元仍然將維持堅挺，金管局可能會持續干預，但在目前利率差仍大的情況下，多頭套利交易仍有利可圖。

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