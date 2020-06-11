台股跌破五日線 三大法人賣超26億元 外資逆勢連9買

美股那斯達克指數周三站上萬點，但台股今 (11) 日仍開高走低，盤中獲利了結賣壓出籠，權王台積電也撐不住，電子、金融領跌，盤面上八大類股全盤盡墨，終場指數大跌 184 點，退守 11500 點關卡，日 K 連 9 紅止步，三大法人合計賣超 26.76 億元，但外資逆勢連 9 買。

台股以平高盤開出，最高來到 11771 點，但隨著賣壓出籠，指數狂洩，一舉摜破 11700、11600 點與 5 日線支撐，終場下跌 184.39 點或 1.57%，收在 11535.77 點，成交值放大至 2383.99 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資今日持續買超 2.75 億元，呈現連 9 買；投信也連 13 買，買超 1.56 億元；自營商則賣超 31.07 億元。三大法人合計賣超 26.76 億元。

觀察三王表現，股王大立光因第 3 季展望不明朗，引發恐慌性賣壓，終場大跌 4.3%，收在 4210 元；台積電終場下跌 0.6%，收在 320.5 元；鴻海也下跌 1.6%，收在 78.6 元。

其他權值股方面，台達電也跌 2%，聯電重挫 3%，日月光、南亞科、國巨等也有 1-2% 跌幅。外資昨日買超面板雙虎近 5 萬張，但今日盤中過後，友達、群創雙雙走跌，跌幅分別為 4%、3%。

傳產、金融指標股全面走弱，台塑四寶中，台塑及台塑化皆下挫 1.6%，台化與南亞則跌逾 2%；遠東新跌逾 3%；中鋼及水泥雙雄也都在盤面下震盪；金控雙雄國泰金、富邦金也分別下跌 3%、2%，中信金、上海商銀、彰銀、第一金及開發金等跌幅也都超過 2%。

八大類股呈現一片綠油油，其中以機電類股跌幅最重達 3.15%，其次依序為紡織類股跌 2.6%、造紙類股跌 2.31%、金融類股跌 2.3%、塑化類股跌 2.14%、營建類股跌 1.92%、泥窯類股跌 1.56%、食品類股跌 1.35%。

高價股僅部分零星個股表態，由於高速傳輸市場前景看俏，晶片廠譜瑞 - KY 與祥碩持續獲得買盤青睞，股價同步創高，祥碩終場漲幅略微收斂，上漲 3.5%，來到 1325 元；譜瑞 - KY 一度漲停逼近千元大關，終場收在 964 元，大漲 6.5%，也擠下昇佳電子重返台股第五大高價股。