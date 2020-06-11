海樂影業電影、演藝兩事業並進 下半年營運可望逐季回溫

海樂影業 (6688-TW) 今年下半年將推出 13 檔電影、4 場演唱會，並緊鑼密鼓籌備 7 至 8 月暑假熱門檔期相關活動，搶食文化部投入 12 億元發行的「藝 FUN 券」商機，隨著旗下兩大事業體電影版權代理及演藝項目並進，業績表現可望逐季回溫，有信心下半年營運重拾成長動能。

近期文化部為鼓勵民眾在疫情趨緩後擴大藝文消費，在中央行政院振興補助方案上，加碼投入新台幣 12 億元發行「藝 FUN 券」，自 7 月 22 日起可於「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等全台超過 1 萬家以上店家使用，有助刺激藝文相關活動消費快速回溫。

海樂表示，雖然新冠肺炎疫情造成許多藝文活動、電影檔期、演唱會場次陸續延後，甚至取消，衝擊上半年營運表現，但疫情後的藝文新生活已撥雲見日，隨著時序進入暑假及鬼月檔期，旗下電影版權代理及演藝活動也將蓄勢待發，對整體營運帶來正面挹注。

海樂 6 月將推出喜劇片《最瘋狂的旅程》、戰地片《72 小時前哨救援》，積極搶下端午連假熱門檔期，對下半年整體營運深具信心，目前籌備規劃 13 檔強檔巨片，除上述 2 部電影外，還包括暑期鬼片強檔《鬼侍女》、《杏林醫院》等，動畫片《劇場版 新幹線變形機器人》，劇情片《特斯拉》、《為愛告別》等。

另一方面，海樂也加快腳步重啟演藝活動，金嗓歌后潘越雲「經典 • 潘越雲」2020 巡迴演唱會將於 7 月率先登場，韓國強勢男團 GOT7 世界巡迴演唱會最終場 - 台北場、韓國男團 INFINITE 隊長金聖圭 Solo 演唱會，也可望在第 4 季登場演出。