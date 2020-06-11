新冠肺炎疫情衝擊 歐美企業股息配發恐大縮水

新冠肺炎疫情衝擊企業營收，接下來恐進一步影響股息發放，根據投信調查，疫情導致企業獲利放緩，讓大型企業配息縮稅，其中期貨市場已經反映歐洲、英國企業股息減少的預期。

根據施羅德投資集團的美國企業獲利模型顯示，短期內由於政府強制封城所導致的企業暫時關閉，預估企業盈餘將大幅滑落，預期美國公司會大幅減少配息。

類似的情形也發生在英國與歐洲等企業，歐洲過去 30 年中，經濟衰退期間隨著企業盈餘下降而來的是減少配息，而這一次期貨市場已經反應出預期歐洲與英國的股息將大幅減少。

此外，美國公司很可能減少或暫停執行庫藏股，這也會影響股息發放。在過去，實施庫藏股是一種流行的節稅手段，即通過減少股數與提高每股盈餘將財富歸還股東。

施羅德投信指出，這波新冠肺炎疫情讓企業選擇發行股票而非債券來支撐其資產負債表，但其實這是反向的執行庫藏股，增加流通股數並稀釋每股盈餘。

施羅德投信表示，在股息縮水、利率又低的環境下，對於習慣追求收益的投資人，建議可挑選高品質的收息債產品掌握息收，而所謂的「高品質」即以投資級企業債為核心。

施羅德投信環球收息債產品經理林良軍表示，3 月起的無差別拋售已大幅提高企業債的價值吸引力，而在歐美和全球央行都致力於改善流動性，擴大資產收購範圍，高品質投資級債可望最受惠，這從過去兩個月資金持續流入就可看出。

但要注意的是，挑選高收益債也要留意債信風險，尤其是能源、零售、旅遊觀光等特定產業的連結仍需謹慎，而封城時期民眾在家工作導致對通訊與網路寬頻的需求增加、串流媒體的消費與民生必需品需求大增，則可列為當前布局重點。