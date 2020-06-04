瑞銀：仍看好亞洲股市 今明兩年獲利能夠正增長

在多家投資銀行對當前全球股市走高表達懷疑之際，瑞銀 (UBS) 財富管理主管週三 (3 日) 表示，仍然看好亞洲股市。

瑞銀投資總監辦公室亞太資產配置主管 Adrian Zuercher 表示，目前公司仍然增持亞洲 (不含日本) 股市，並且相信，亞洲會是唯一 2020、2021 兩年都將實現獲利正增長的地區，成長幅度甚至可達到兩位數字。

近幾日全球股市強勁反彈，在各國逐漸經濟解封之下，市場樂觀情緒增加。

Zuercher 評論整體市場走勢時說，市場最恐慌的時刻可能已經過了，在財政政策與貨幣政策的刺激之下，當前正處於經濟的修復階段。

數據顯示，自 6 月初以來，MSCI 亞洲 (日本除外) 指數上漲了 6.07%。儘管如此，股市仍在邍趕先前的高點，自年初以來，這一指數仍然下跌 8% 以上。

同樣的情況，香港恒生指數自月初以來上漲 5.65%，上證指數升 2.52%，但以年初來看，兩個指數仍分別下跌 13.94% 及 4.53%。

藍：恆生指數 紫：上證綜指 圖片：investing.com

相較之下，美股的表現更為突出，月初以來道瓊指數漲 3.49%，標普 500 指數升 2.52%，而年初至今，這兩個指數分別下跌 7.95% 及 3.4%。

Zuercher 表示，市場的反應很合理，情況正在改善，成長也在進歩。

Zuercher 承認，短期的市場走勢有些漲過頭，地緣政治領域仍然存在許多問題，但只要重新開放經濟方面重回正軌，就還會是市場主要驅動力，引來關注並發揮作用。