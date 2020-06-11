〈美股早盤〉第二波疫情疑慮加深 初請失業金再增154萬人 道瓊早盤重挫逾700點

美國勞工部於週四 (11 日) 公布截至 6 月 6 日當週初請失業金人數，報 154.2 萬人，較前值 187.7 萬人減少，顯示在經濟重啟後，美國就業市場亦呈現逐漸復甦態勢。

在新冠疫情方面，據約翰霍普金斯大學數據顯示，美國累計確診病例在週三 (10 日) 超過 200 萬人，達 2000464 例。根據數據，目前美國每日新增確診病例仍高達 20000 人上下。

由於美國新增病例數仍高，且隨著各州推動經濟開放，民眾對第二波疫情爆發的擔憂持續上升，再加上聯準會於利率會議中，警告疫情在短期內對於經濟及就業造成的風險，造成市場不安情緒加深，週四 (11 日) 美股開盤 4 大指數下跌，道瓊指數重挫超過 700 點，台積電 ADR 下跌 2.76%。

此外，油價亦呈現漲多回跌的局面，於週四 (11 日) 美股開盤時，WTI 期貨及布蘭特期貨價格，分別大跌 6.72% 及 5.68%。

聯準會會議

聯準會在 6 月利率會議中，將利率目標維持在 0% 到 0.25% 區間不變，且低利率將維持至 2022 年底，但 Fed 同時也警告，疫情對經濟前景構成龐大風險，短期內將嚴重影響經濟活動、就業及通膨。

Fed 也更新經濟預測，今年 GDP 將萎縮 6.5%，到年底的失業率 9.3%，不過明年將展開復甦，GDP 成長 5%。

此外，未來幾個月聯準會將至少以現有的步調，增加持有美國公債及機構住宅和商業抵押擔保證券 (MBS)，以維持金融市場穩定運作。

各國解封進度

據日本媒體報導，因東京於週四 (11 日) 確診為 22 人，使得東京最近一週的每日平均確診連續 5 天低於 20 人，「東京警報」也可望在 12 日的凌晨解除。在店家營業方面，目前東京的管制作法也可望從「Step 2」放寬到「Step 3」，居酒屋等餐飲業者也得以將營業時間延長到深夜 12 點。

此外，據歐盟一位高級官員表示，歐洲計畫自 7 月 1 日起「逐步且部分」放寬多數對外的旅遊禁令，睽違近 3 個月後重新對外開放。

截至台北時間週四 (11 日)22 時許：

道瓊指數下跌 765.56 點或 -2.84%，暫報 26224.43 點

那斯達克下跌 207.12 點或 -2.07%，暫報 9813.23 點

標普 500 下跌 76.23 點或 -2.39%，暫報 3113.91 點

費半下跌 55.33 點或 -2.76%，暫報 1949.33 點

台積電 ADR 下跌 2.76% 至每股 55.97 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.680%

紐約輕原油下跌 6.72% 至每桶 36.94 美元

布蘭特原油下跌 5.68% 至每桶 39.36 美元

黃金上漲 1.25% 至每盎司 1742.15 美元

美元指數上漲 0.32% 至 96.255 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

波音早盤下跌 6.15%，達 203.41 美元。

波音計劃在 6 月底前為 737 Max 客機重新進行認證飛行測試，知情人士表示，波音 737 Max 將會進行多次的重新認證飛行, 以證明新的飛行控制系統能讓飛機在不同環境下安全飛行。美國聯邦航空總署 (FAA) 表示，正與波音保持「定期聯繫」，並強調「只有在 FAA 確保所有飛安問題都解決後，飛機才能被批准重返航運服務。」

今年以來，波音股價累計下跌約 36%，Barron’s 於 5 月 20 日報導，737 Max 客機復航能為波音股價增加 15% 的漲幅。

特斯拉早盤下跌 3.66%，達 987.49 美元。

特斯拉股價在週三 (10 日) 飆升至歷史新高紀錄，一度上漲至每股 1011.65 美元，更擠下日本豐田，成為全球市值最高的汽車製造商，儘管如此，投行 Wedbush 證券分析 Dan Ives 認為，特斯拉股票還是有「進一步上漲的空間」。

Ives 將特斯拉的目標價格從 800 美元提高至 1000 美元，並將牛市中的目標價格從 1350 美元提高至 1500 美元。

Grubhub 早盤上漲 5.35%，達 62.21 美元。

荷蘭的食品訂購、餐飲外送服務公司 Just Eat Takeaway.com 於週三 (10 日) 宣布，以 73 億美元的換股交易收購 Grubhub，本購併案預計將在 2021 年第一季完成。

雖然在 5 月底時，曾傳出 Uber(UBER-US) 與 Grubhub 就收購價格已達成協議，但日前傳出有數名民主黨議員對於 Uber 與 Grubhub 的併購案表示疑慮，認為此交易將可能涉及反壟斷的規範，因此導致 Uber 放棄此收購案。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PPI 年增率報 -0.8%，預估 -1.2%，前值 -1.2%

美國 5 月 PPI 月增率報 0.4%，預估 0.1%，前值 -1.3%

美國 5 月核心 PPI 年增率報 0.3%，預估 0.5%，前值 0.6%

美國 5 月核心 PPI 月增率報 -0.1%，預估 -0.1%，前值 -0.3%

美國截至 6/6 當週初請失業金 (萬人) 報 154.2，預估 155，前值 187.7

美國截至 6/6 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 200.2，前值 228.4

美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

由於 Fed 於利率會議中，警告疫情在短期內對經濟造成的風險，導致市場對於「V 型復甦」的質疑加深。

富達總經研究主管 Anna Stupnytska 表示，儘管在經濟重啟後景氣稍微回溫，但就業市場的完全復原卻相當有挑戰。此外，第二波疫情爆發的風險、美國總統大選的不確定性、全球經濟復甦力道不振、以及美中貿易緊張關係等，皆將導致復甦的過程更加複雜。

由於 Fed 宣布將維持低利率至 2022 年底，瑞銀分析師 Dominic Schnider 表示，金價將有望上漲至每盎司 1800 美元，他表示，由於利率長期維持低水準，且預期實質利率將可能降至更低的負值，因此得以支撐金價的漲勢。