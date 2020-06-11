中國疫情趨緩+天氣轉熱 艾美特拚全年小幅獲利

小家電龍頭廠艾美特 - KY(1626-TW) 董事鄭立平今 (11) 日表示，上半年受疫情影響，業績約年減 1 成，不過隨著疫情趨緩、天氣轉炎熱，經銷商恢復下單力道，目標下半年損平、全年可小幅獲利。

鄭立平指出，上半年疫情影響，儘管工廠復工，但初期無法馬上恢復正常營運，加上經銷商訂單轉為保守，其中日韓地區業績年減 3 成，歐美市場因營收比重不到 1%、影響較小，整體來看，估今年上半年業績約年減 1 成。

中國市場方面，鄭立平表示，中國業績累計前 5 月營收只達目標 9 成，今年電扇銷售台數與銷售額都受疫情影響而下滑，估今年全年電扇銷售台數約 1000 萬台，年減 10%，銷售金額同樣減少 1 成。

發言人莊亞菘補充，艾美特在中國電風扇市場排名第二，今年爆發疫情後，中國中央、地方政府提供企業補助紓困，公司將拿到人民幣 530 萬元 (約新台幣 2217 萬元) 補助，其中，已拿到人民幣 230 萬元 (約新台幣 962 萬元)，還有人民幣 300 萬元正在申請中。

艾美特中國深圳舊廠，2016 年與深圳市 TCL 海創谷科技園發展公司簽訂合作協議，已於去年 8 月動土開工，艾美特預計可分配 3.6 萬平方米的土地，並興建 6 棟建築，預計今年底完工、明年底前可開始交屋。