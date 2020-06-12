零售業轉型競爭激烈！ 小摩：亞馬遜Prime服務頂得住

零售商如今都已意識到網路轉型的必要，那麼亞馬遜勢必會多出許多競爭對手，週四小摩 (J.P. Morgan) 分析師審視亞馬遜市場優勢後認為，Prime 會員和一日送貨的服務潛力無窮，有望為公司擴大收益。

摩根大通分析師 Christopher Horvers 週四表示，他對美國電商長期滲透率的預期將從 35% 調高至 40%，且他預估到 2024 年滲透率可突破 30%，遠高於去年的 15.7%。

他指出，亞馬遜 Prime 會員服務這項體系，擁有大於其服務費用的收益，每年約為 860 美元，是其目前費用的 7 倍。

Horvers 認為，亞馬遜去年收益增長，主要是受惠於 Prime 會員的一日送貨服務、激增的第三方賣家，以及像是服裝等滲透率較低的銷售品類的規模持續擴大。

Horvers 表示，撇除一些大成功的大型零售商，其他零售業都在 Prime 會員的當日 / 隔日送貨服務的競爭下中落後。

Horvers 認為，免費快速的送貨服務和「全通路」管道，是小型零售商的累退稅。所謂的「全通路」(omnichannel)，指得是整合實體門市和線上商店的消費體驗。

同時，Horvers 稱市場其他銷售特定類別產品的零售業者，比起產業領先者更有機會迎頭趕上，像是專門銷售農務用具、農產品和飼料的零售商 Tractor Supply，就憑藉著電子商務搶攻疫情商機。

他們認為下個特殊類別的零售先驅，會是手工藝品零售商 Michaels。

在亞馬遜的同業競爭中，他認為沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (Target) 具有長期競爭優勢，不過他警告，這兩家公司還是需要繼續投資，以維持其「經濟護城河」的實力。

近年來，這兩家公司擴增其食品雜貨的庫存供應，Horvers 指出，去年線上生鮮食品銷售增長 30% 以上，在今年疫情的影響下，這一趨勢肯定會成為 2020 年的主流。消費者越來越願意在線上訂購容易腐敗的生鮮食品或農產品。

今年對亞馬遜最大打擊可能是，疫情使得許多一日或兩日內需要送達的 Prime 會員訂單超過送貨期限；沃爾瑪和 Target 卻可以利用路邊取貨的服務，讓消費者在數小時內拿到商品，而因此獲益匪淺。