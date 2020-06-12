〈財報〉疫情挫傷Lululemon營收 盤後股價下跌逾7%

加拿大運動服飾品牌 Lululemon(LULU-US)週四 (11 日) 公布會計年度第 1 季營收下滑 17%，電商業績雖然強勁，卻不足以彌補疫情之下門市關閉衍生的損失，且未提供 2020 全年展望，盤後股價下挫 7%。

Q1(5 月 3 日止) 財報關鍵數字

EPS：22 美分 vs. 23 美分 (Refinitiv 預測)，去年同期 74 美分

淨利：2860 萬美元，去年同期 9660 萬美元

營收：年減 17% 至 6.5196 億美元 vs. 6.884 億美元 (Refinitiv 預測)，

同店銷售：年減 63.3%

電商營收：年增 68% 至 3.52 億美元、占整體 54%，去年同期 2.098 億美元、占比 56.8%

毛利率：51.3%，去年同期 53.9%

Lululemon 第 1 季營收年減 17% 至 6.5196 億美元，原因是部分門市暫時關閉，且一些因此關門。EPS 也略遜於市場預期，然而受到新冠肺炎疫情影響，這項預測難以相比。

第 1 季毛利率從去年同期 53.9% 下滑至 51.3%，部分原因是網路訂單激增，導致物流中心營運成本升高。

第 1 季庫存大增 41%，達到 6.528 億美元。Lululemon 強調信守和合作夥伴之間的承諾，在這段期間並未取消訂單。

這家瑜珈和健身服飾業者週四表示，截至 6 月 10 日為止，旗下 489 門市已有 295 家恢復營業，約半數重新營業的門市位於北美，預料本月底前幾乎所有門市都可恢復正常營運。

Lululemon 主管表示，迄今重啟營運的門市，業績都超越公司預期。

CEO 談公司展望：新常態浮現

Lululemon 執行長 Calvin McDonald 說：「電商業務成長在 3 月底到 4 月期間加速成長。我們已經進入復甦初期階段，新常態浮現，很高興看到顧客很快就擁抱在家上班和在家健身的趨勢。」

他說，Lululemon 在 4 月的網路銷售業績飆升 125%，這股趨勢也延續到第 2 季。「毫無疑問，我們的網路業績將找到比一開始更好的新模式。」

Lululemon 未提供 2020 年公司展望。

Lululemon 預料，獲利要到第 4 季才有可能恢復成長，本季 (Q2) 毛利率依然飽受壓力。

Lululemon 盤後股價延續正常交易時段頹勢，下跌近 7%。週四收盤報每股 308.12 美元，下跌 4.68%。

Lululemon 股價今年來截至周四累計上漲 33%，目前市值約 402 億美元。