第二波疫情恐復燃! 美國經濟重啟一個月 至今沒有明顯轉機

《路透》報導，美國廣泛重啟經濟至今一個月，但無論是經濟復甦的步調或持續性、還是抑制病毒的表現，都沒有明顯的轉機，讓決策官員面臨艱困的抉擇。。

財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 已經表示，就算爆發第二波疫情，也不會封鎖美國經濟，代表各州和地方政府除了公衛擔憂，還要面對逐漸失去耐心的民眾，並且設法在這當中取得平衡。

另一方面，美國經濟並未快速反彈，復甦步調也不一致，防疫效果好壞逐漸在全國區分出輸家和贏家，也加重國會研議是否推出新一輪刺激方案的壓力。援助中小企業的最後期限已經過去，許多勞工領取的強化版失業救濟補助也將在 7 月底到期。

時間管理公司 Homebase 蒐集的小企業數據顯示，經濟復甦步調不均、也不普遍。已經重啟的企業很快把雇員增加到封鎖前的水準，但全國平均數值仍低，因為很多企業根本就還無法重新開業。

手機數據公司 Unacast 的資料則顯示，全美上週零售商店的來客數穩定維持在一定水準。而根據 Homebase 和 Krono 兩家時間管理公司的數據，各行各業有愈來愈多人返回工作崗位；4 月防疫隔離高峰期間，人潮減幅超過 50%。

最新失業救濟金數據也顯示同樣的軌跡，上週首次申請人數減少，5 月底止一週的持續請領人數也下滑，顯示一些企業在復工復業之後，也重新招募一些員工。

各州差異大：愈早解封，新增病例數下降緩慢

但進一步剖析 Unavast 零售業人潮數據可以發現，各地區之間差異甚大，如果從從蒙大拿到阿拉巴馬劃一條線並以之為界，約三分之一的州已經完全恢復往昔人潮。

但許多位處沿海地區和多數由民主黨執政的州，因為疫情發生得早、初期打擊也較大，商店人潮至今幾乎沒有回溫跡象。自 3 月 13 日宣布全國緊急狀態以來，有 19 州沒有一天的零售量回到 2019 年水準，其中 14 州在沿海地區。

儘管如此，疫情相關的分析結果顯示，這些州每週確診病例穩定下滑。過去 28 天累積的三份每週統計數據顯示，人潮回溫最慢的地區，過去三個禮拜中有兩週的新增確診病例下降。人潮回籠較快的地區，過去三個禮拜只有 1.3 週是下降的。

經濟復甦和疫情控制數據之間的衝突，讓是官員研擬政策的一大阻礙。美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三表示，高失業率可能延續好幾年，因為在疫苗或者有效療法出現之前，美國各州和城市還是靠自己打好這場防疫持久戰。