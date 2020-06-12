負債累累！美國企業債務年增近19% 聯邦債務急速攀升

聯準會 (Fed) 週四 (11 日) 發布的數據顯示，在新冠肺炎的衝擊下，企業和政府貸款大幅攀升，今年前三個月聯邦債務急速增加，家庭淨資產大幅縮水。

第一季經季節調整的非金融債務總額比去年同期增長 11.7%，達到 55.9 兆美元，為 1986 年第四季以來最快的速度；相比之下，去年第四季債務僅增加 3.2%。

企業債務猛增 18.8%，是 1946 年有紀錄以來最大增幅；政府債務增加 14.4%，家庭債務增加 3.9%。聯邦債務總額超過 26 兆美元，年增幅 14.4%。

低利率催出一波企業借貸熱潮，公司債券發行量激增，第一季商業投資出現 2009 年以來最大單季跌幅。

美國企業債務攀升 (圖片: FED)

為了抵抗疫情對全球供應鏈的打擊和經濟廣泛的不確定性，公司債券發行量折合年率較上一季激增 6821 億美元，寫下紀錄最大增幅，而貸款總額增加 2.3 兆美元。

家庭債務增長 3.9%，光是房貸就增加 3.2%，而房地產價值在第一季增加 4000 億美元；消費者債務則上升 1.6%。

同時，由於今年股市市值暴跌 23%，市值減少 7.8 兆美元，也使家庭淨資產從上一季的 117.3 兆美元降至 110.8 兆美元，大幅縮水 7.4 兆美元，是史上最大減幅。

美國家庭凈資產 (圖片 MarketWatch)

不過，第二季股市已從 3 月份的低點大幅反彈，因此大部分虧損可能已經彌平，顯示第二季淨資產有望恢復先前水平。

美國國家經濟研究局 (NBER) 最新報告顯示，美國歷史上最長的經濟擴張週期已結束，正式在今年 2 月步入經濟衰退，失業率從 50 年來的最低點，躍升至大蕭條以來的最高水平。

FAO 組織經濟學家 Robert Brusca 表示，經濟要完全恢復恐怕不太可能，因為有太多困難和太多的債務了。