「只漲不跌」策略並非萬無一失 美股暴跌為散戶示警

過去 1 個月以來，散戶紛紛湧入美股追逐這波反彈，但週四 (10 日) 被狠狠打臉，單邊押注股市上漲看來並不是個很牢靠的策略。

據《彭博》報導，「股票只漲不跌」是一種哲學，卻帶著一些戲謔的味道，週四這一策略遭到打擊，標普 500 指數暴跌 6%，近 2 兆美元的市值蒸發。過去 1 個月散戶追逐的標的遇大幅拋售，表現最糟，包括航空、能源生產商和金融股。

與 3 月底以來，標普 500 指數近 45% 的回彈幅度相較，這一跌幅仍相對較小，但還是凸顯股市的不穩定。過去幾週進場的小散戶，嘗到第一口苦果，現在需要觀察他們是否會堅持下去。

美股週四暴跌 (圖表取自彭博)

Boston Partners 全球市場研究主管 Mike Mullaney 表示，散戶相當程度主導了這波行情，他們今天感覺必然糟糕，並且將質疑這是不是可持續的行情。

本益比依然偏高

該逢低買進嗎？如果放在 2019 年，這會是 8 年來最大的跌幅，可能會使股市變得便宜得多。但如今來看，即使下跌後，標普 500 指數的估值確實下降了，但還沒有到達平時會吸引逢低買盤的水準。

Oakbrook Investments LLC 投資組合經理 Giri Cherukuri 表示，先前一段時間，市場表現與經濟之間存在脫節，週四只是大幅上漲後的一次小幅回調。由於本益比依然很高，他不認為這是買入機會。

以未來 12 個月的預測獲利來看，標普 500 指數如今的交易價格，本益比較週一時低了 1.5 左右，但仍高達 21.3 倍，比 2 月份最高點高出近 2 個點。

散戶最愛跌得最重

近幾週飆升的航空股、郵輪商及旅遊公司，也沒有逃過這次下殺，他們本就是這次疫情首當其衝的標的，卻得到來自散戶的買盤推升。週四這些股均遭重擊，美國航空集團及嘉年華郵輪 (Carnival Corp.) 均跌逾 15%，實體零售商 Kohl’s Corp. 及 Nordstrom Inc. 等公司下跌至少 11%。

散戶最愛遭拋售 (圖表取自彭博)

摩根士丹利市場研究和策略主管 Dan Skelly 表示，由長期來看，本益比是很好的評估指標，但在短期交易中可能沒有多大用處，股價可能被情緒、經濟頭條或當日的任何新聞所左右。

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