國際買主及參展商因疫情無法來台 今年COMPUTEX停辦

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情肆虐全球，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來台等不確定因素，COMPUTEX 共同主辦單位台北市電腦公會與外貿協會決議，原定延至 9 月 28 日至 30 日舉行的 COMPUTEX & InnoVEX 2020 特展 (Special Edition) 將取消辦理。

台北市電腦公會指出，儘管台灣因超前部署，已持續 60 天無本土病例，並自 7 日起逐步鬆綁國內生活防疫措施，但疫情持續蔓延並影響全球 187 個國家，累積超過 735 萬人確診，嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等行業。

COMPUTEX 為全球資通訊產業重要展覽之一，去年共有來自 30 國、1685 家廠商參展，吸引 171 國、42495 位國際買主及 1000 多位媒體前來觀展，並安排全球知名企業領袖出席 COMPUTEX 論壇及演講。

不過，台北市電腦公會強調，為遵循中央流行疫情指揮中心指令及配合相關措施，並以所有參與者的健康及安全作為首要考量，COMPUTEX 共同主辦單位經過審慎研議後決定取消活動。

同時，台北市電腦公會與外貿協會也宣布，COMPUTEX 2021 將於明年 6 月 1 日至 5 日，在台北南港展覽館 1 館、2 館、台北世貿一館及台北國際會議中心登場，新創特展 InnoVEX 則為 6 月 2 日至 4 日，歡迎全球科技與新創業者踴躍參與，一同推動後疫情時代科技創新，持續建構全球科技生態系。