BMW和Porsche接單熱 汎德永業營收成長樂觀

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (12) 日召開股東常會，對於後市豪華進口車買氣仍偏多看待，汎德永業指出，目前 BMW 和 Porsche 新車預收單情況熱絡，雖部分新車供貨可能因新冠肺炎疫情遞延，但隨著歐美各地逐漸解封、復工，遞延效應將發酵。

汎德永業說明，今年以來豪華進口車買氣未受疫情影響，隨著產品線趨於完整，5 月合併營收 37.6 億元已創歷史次高，連 4 個月正成長，累計前 5 月合併營收 149.84 億元，年增 14.16%，目前 BMW 和 Porsche 新車預收單情況仍熱絡，增添後市營運動能。

另一方面，隨著 BMW 和 Porsche 新車銷售成長，汎德永業也看好後續將推升維修保養業務成長。

汎德永業第一季已新增南、北兩大據點，其中，「BMW 高雄新生 5S 全功能展示暨服務中心」是全台最大 BMW 服務中心，提供新車展示、精品區和售後維修等全方位服務，而「Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心」為全東南亞地區最大，也成功帶動 Porsche 來客賞車熱潮。

隨著新據點的啟用，經濟規模效益將逐漸攀升，汎德永業看好獲利可逐步提高。

汎德永業今日在股東常會中承認 2019 年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利 8.4375 元，配息率逾 80%，以昨日收盤參考價 270 元計算，現金殖利率為 3.1%。