台股摜破五日線 分析師：投信季底結帳 留意漲多個股賣壓蠢動

台股今 (11) 日重挫近 200 點，摜破 11700、11600 點及五日線三道關卡，資深分析師陳唯泰在「股市小葉問」節目中指出，由於限空令解除、獲利了結賣壓，導致部分個股遭空方狙擊，未來 2 周法人可能展開一波換股，尤其是投信面臨第 2 季季底結帳壓力，短線漲多個股恐成為獲利了結目標。

台股今日多空交戰，終場大跌 184 點，收在 11535 點，並失守五日均線，陳唯泰表示，從這兩天美股的走勢來看，那斯達克指數站上萬點，但道瓊似乎出現漲不動的訊號，此外，台股限空令解除後，部分漲太多、獲利情況卻不如預期的個股，可能就會遭到空方的狙擊，以及獲利了結賣壓出籠，種種因素導致今日指數重挫。

陳唯泰進一步表示，上市櫃 5 月營收已全數出爐，有 60 多家創新高，較 4 月 83 家明顯下滑，接下來即將公告第 2 季財報，法人可能會進行部位篩選及調整，因此，未來 1、2 周應該可以看到法人展開一波換股，尤其是投信要季底結帳，投資人可以特別留意，漲多的個股恐面臨獲利了結賣壓。

主持人葉芷娟提問，股價創高股到底應不應該追？陳唯泰表示，股價創高個股可分為二大類，第一種是創歷史新高，第二類則是創波段新高。歷史新高代表公司基本面有可能出現大躍進，近期如玉晶光 (3406-TW) 重新獲得蘋果青睞，股價一度創歷史新高，獲利成長動能可望高於大立光 (3008-TW)，因此，今年操作呈現「看大立光、做玉晶光」，建議投資人在選股策略上，可留意成長性高的個股。

葉芷娟再追問，若賣出創高股後繼續漲，投資人應不應該追回呢？陳唯泰說，德國股神科斯托蘭尼曾提及，世界上有幾個東西不要去追，第一個是公車，第二個就是股票了，它與不動產型態大不相同，有較高的波動性，因此，如果挑選到中長多的個股，拉高的時候可以先進行一部分獲利了結，拉回時可再逢低布局，投資人可依照比例來調節。