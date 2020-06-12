〈富邦金股東會〉蔡明興：產業供應鏈分散效應 看好東協布局

富邦金 (2881-TW) 今 (12) 日舉行股東會，會中決議通過每股配發現金股利 2 元，並完成董事改選。董事長蔡明興表示，今年追求長期穩健成長，除深耕台灣市場，對外將推動區域佈局，產業供應鏈分散的效應，預期東協國家經濟會慢慢上來，因此看好前進東協設據點。

富邦金股東會通過每股配發現金股利 2 元，若以富邦金 11 日收盤價 43.6 元計算，現金殖利率達 4.5%。

蔡明興表示，受美中貿易戰影響，全球經濟需求疲弱，不過台灣金控業整體獲利仍有不錯表現，富邦金 2019 年稅後純益 585 億元，每股純益 5.46 元，連 11 年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭。

展望 2020 年，蔡明興指出，新冠疫情擴散重創全球經濟，台灣也連帶受到衝擊，由於各國經濟重啟速度遲緩，加上美中對峙緊張情勢也再度升高，全球金融市場仍有較大波動風險。富邦金控將持續落實風險控管，追求長期穩健成長，除了深耕台灣市場，對外將推動區域佈局。

區域布局部分，蔡明興表示，大陸、香港、越南等都會持續布局，且對東協國家也很有興趣，馬來西亞、印尼要設辦事處，澳洲也要設分行，因為產業供應鏈分散的效應，預期東協國家經濟會慢慢上來，因此看好前進東協設據點。

富邦金今天股東會也完成董事改選，9 席一般董事與 6 席獨董，由於有 3 位獨董已經連任三任，依規定不得續任，因此有 3 位獨董是本屆新加入，包括台大會計系教授李書行、中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心副執行長李淳，以及保險業界經驗豐富、績效卓著的前中國人壽董事長王銘陽。另外 3 位連任的獨董，包括中華策略發展學會理事長湯明哲、臺灣師範大學教授陳新民，及台灣戰略模擬學會理事長張榮豐。