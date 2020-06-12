〈富邦金股東會〉今年最大風險是波動劇烈 一個原因不減碼台股

富邦金 (2881-TW) 今 (12) 日舉行股東會，董事長蔡明興表示，今 (2020) 年最大的風險是波動很大，媒體關切台股近期波動劇烈，富邦金是否有減碼壓力，蔡明興直言「快要領息了，不會減碼」。

談到今年市場狀況，蔡明興表示，今年最大的風險是波動很大，三月之後歷經大跌、大漲，最近又在回跌，都是被疫情牽動，希望美國疫情可以控制，如果順利控制下來，經濟會很快上來，雖然中國工廠都開業，但是終端需求沒上來，工廠開工也沒用，因為大家都在同一條船上。

媒體也關切台股近期波動劇烈，富邦投資策略是否有減碼壓力？蔡明興直言：「快要領息了，不會減碼」，希望領一些現金股息入袋。

以基本面來說，蔡明興表示，解封後，台灣疫情相對控制很好，經濟受到的影響比較短期、也比較小，只有特定產業如旅遊業影響較大以外，現在連餐廳都已經恢復得滿滿的，台灣今年經濟成長率如果降到 1%，也算是非常好，因為很多國家都是負的，且是負很多，台灣很努力也很幸運，在全世界經濟裡面，基本面數一數二的。

富邦金今天股東會通過授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形，於適當時機依公司章程、相關法令原則下，擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金增資發行海外普通股或特別股，發行股數以不超過 15 億股為原則，以籌措長期資金