 1

〈紐約匯市〉美6月製造業數據提振 美元流失避險地位  英鎊走強

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉製造業數據提振 美元流失避險地位  英鎊走強(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉製造業數據提振 美元流失避險地位  英鎊走強(圖片:AFP)
Tag
澳幣疫情會議紀要美元匯率英鎊歐元區日圓歐元德國經濟復甦英國製造業PMI避險ISMADP就業小非農

週三 (1 日) 市場對美國 6 月製造業 PMI 感到樂觀，歐元區經濟數據也逐漸起色，削弱美元避險吸引力，市場風險情緒獲得提振，美元持續走低，美元澳幣紐幣英鎊加幣等風險偏好的貨幣下跌。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週三 (1 日) 下跌 0.24%，報 97.115，美元日圓下跌 0.43%，至 107.45 日圓

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

分析師認為，美國製造業基本面近期發揮其強大作用，戰勝美元避險地位，而鑒於亞洲股市下跌，日圓走強也與避險買盤有關。

美國 ISM 週三公布 6 月製造業 PMI，報 52.6，高於市場預期和前值，並創下 1980 年 8 月以來最大漲幅，隨著疫情封鎖措施逐步解除，美國製造業景氣正顯著回溫。

美元對 6 月「小非農」ADP《就業報告》反應不大，該報告顯示 6 月民間企業就業人數增加 236.9 萬人，低於市場預期的 290 萬人，另外，前值則自 - 276 萬人大幅上修至 306.5 萬人，修訂幅度為史上最大。

分析師表示，隨著第二波 COVID-19 疫情重燃，美國各州病毒熱點地區可能將重啟新一輪防疫封鎖，因此避險前景樂觀，美元仍可能走強。

美國週二單日出現 4.7 萬名新增病例，是自疫情爆發以來最高的單日新增紀錄高峰。

美國傳染病學權威福奇 (Anthony Fauci) 週二向參議院表示，「顯然我們無法控制疫情，若不能控制這波爆發，每日新增病例可能會攀升至 10 萬人。」

紐約 BK 資產管理公司董事表示，美國部分州仍有相當大的風險，因此匯市仍有大量避險資金流，美元可能會受益於這些資金。

同時，聯準會週三發布 6 月份 FOMC 會議紀要，並表示美國經濟前景仍然擁有高度不確定，並重申全面經濟復甦取決於疫情是否得到控制。

會議紀要公佈後，美元兌換日圓歐元的跌勢短暫擴大。

Capital Economics 經濟學家 Andrew Hunter 表示，會議紀要突顯出經濟預測所要傳達的訊息，即 Fed 官員們對經濟前景相當悲觀。

越來越多國家經濟解封，各地製造業景氣也止跌回穩，IHS Markit 公布的英國製造業 PMI 由 5 月的 40.7 跳升至 6 月的 50.1。

週三英鎊美元上漲 0.63%，今年以來，英鎊美元匯率累計下跌 6.5%，一些分析師表示，英鎊將因為美元走軟而反彈。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)
英鎊美元日線圖。(來源: investing.com)

然而也有分析師表示，他們擔心英國無法在 2020 年底與歐盟達成貿易協定，這繼續為英鎊帶來壓力。

瑞銀分析師 Mark Haefele 表示，我們認為英鎊美元脆弱性的最顯著受益者，隨著避險資金流動轉向，以及美國 11 月大選的政治不確定性上升，我們預計英鎊將下跌。

歐元美元上漲 0.19%。IHS Markit 最終的歐元區製造業 PMI 已接近 6 月份的 50 大關。歐洲最大經濟體德國製造業萎縮速度也逐漸放緩，德國 5 月零售銷售飆升 13.9%，而中國製造業亦出現鼓舞市場的復甦跡象。

截至週四 (2 日) 台灣時間 5:00 價格： 

美元指數來到 97.115。-0.24% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1252 美元。+0.19% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2477 美元。+0.63% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6916 美元。+0.21% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3577 加幣。+0.10%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.45 日圓。-0.43%

相關新聞