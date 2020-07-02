〈紐約匯市〉美6月製造業數據提振 美元流失避險地位  英鎊走強

週三 (1 日) 市場對美國 6 月製造業 PMI 感到樂觀，歐元區經濟數據也逐漸起色，削弱美元避險吸引力，市場風險情緒獲得提振，美元持續走低，美元兌澳幣、紐幣、英鎊和加幣等風險偏好的貨幣下跌。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週三 (1 日) 下跌 0.24%，報 97.115，美元兌日圓下跌 0.43%，至 107.45 日圓。

分析師認為，美國製造業基本面近期發揮其強大作用，戰勝美元避險地位，而鑒於亞洲股市下跌，日圓走強也與避險買盤有關。

美國 ISM 週三公布 6 月製造業 PMI，報 52.6，高於市場預期和前值，並創下 1980 年 8 月以來最大漲幅，隨著疫情封鎖措施逐步解除，美國製造業景氣正顯著回溫。

美元對 6 月「小非農」ADP《就業報告》反應不大，該報告顯示 6 月民間企業就業人數增加 236.9 萬人，低於市場預期的 290 萬人，另外，前值則自 - 276 萬人大幅上修至 306.5 萬人，修訂幅度為史上最大。

分析師表示，隨著第二波 COVID-19 疫情重燃，美國各州病毒熱點地區可能將重啟新一輪防疫封鎖，因此避險前景樂觀，美元仍可能走強。

美國週二單日出現 4.7 萬名新增病例，是自疫情爆發以來最高的單日新增紀錄高峰。

美國傳染病學權威福奇 (Anthony Fauci) 週二向參議院表示，「顯然我們無法控制疫情，若不能控制這波爆發，每日新增病例可能會攀升至 10 萬人。」

紐約 BK 資產管理公司董事表示，美國部分州仍有相當大的風險，因此匯市仍有大量避險資金流，美元可能會受益於這些資金。

同時，聯準會週三發布 6 月份 FOMC 會議紀要，並表示美國經濟前景仍然擁有高度不確定，並重申全面經濟復甦取決於疫情是否得到控制。

會議紀要公佈後，美元兌換日圓和歐元的跌勢短暫擴大。

Capital Economics 經濟學家 Andrew Hunter 表示，會議紀要突顯出經濟預測所要傳達的訊息，即 Fed 官員們對經濟前景相當悲觀。

越來越多國家經濟解封，各地製造業景氣也止跌回穩，IHS Markit 公布的英國製造業 PMI 由 5 月的 40.7 跳升至 6 月的 50.1。

週三英鎊兌美元上漲 0.63%，今年以來，英鎊兌美元匯率累計下跌 6.5%，一些分析師表示，英鎊將因為美元走軟而反彈。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)

然而也有分析師表示，他們擔心英國無法在 2020 年底與歐盟達成貿易協定，這繼續為英鎊帶來壓力。

瑞銀分析師 Mark Haefele 表示，我們認為英鎊是美元脆弱性的最顯著受益者，隨著避險資金流動轉向，以及美國 11 月大選的政治不確定性上升，我們預計英鎊將下跌。

歐元兌美元上漲 0.19%。IHS Markit 最終的歐元區製造業 PMI 已接近 6 月份的 50 大關。歐洲最大經濟體德國製造業萎縮速度也逐漸放緩，德國 5 月零售銷售飆升 13.9%，而中國製造業亦出現鼓舞市場的復甦跡象。

截至週四 (2 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 97.115。-0.24%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1252 美元。+0.19%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2477 美元。+0.63%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6916 美元。+0.21%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3577 加幣。+0.10%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.45 日圓。-0.43%