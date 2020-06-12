美財長：考慮限制美國資金經由香港流動

《路透》報導，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (11 日) 表示，美國或許會限制美國資金經由香港流動，以落實川普宣布取消香港特殊待遇的程序，也保護美國投資人不因中國企業未遵守美國會計準則而受到影響。

梅努欽接受媒體視訊訪問時表示，他正在領導跨部會的資本市場工作小組 (Working Group on Capital Markets)，以回應中國實施港版國安法。這個隸屬美國總統的工作小組由美國金融監管機構組成，財政部領導。

美國總統川普上週宣布將展開終止香港特殊關稅地位的程序，並要求財政部領導的工作小組在 60 天內提出行動建議，以保護美國投資者免於中國企業不遵守美國會計準則和披露規則影響。

針對美國財政部是否考慮限制美國資金經由香港流動時，梅努欽說：「我不希望預先判斷報告內容，但我們會提出各種建議。」

他表示，工作小組將研究與中國企業有關的會計問題，並發布一份全面性報告，「以在保護美國資本市場和因應當前局勢之間，取得恰當的平衡」。

美國和中國在今年 1 月簽署第一階段貿易協議過，之後隨著疫情爆發，緊張關係急遽升高。

梅努欽預期中國將履行第一階段貿易協議的義務，也就是兩年內額外購買 2,000 億美元的美國商品和服務，並提升對美國智慧財產權的保障。「到目前為止，我們相信他們正在履行義務，但我們會密切關注。」