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〈紐約匯市〉風險偏好難以捉摸 美元跌至兩週低點 歐元、英鎊雙漲

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉風險偏好難以捉摸 美元跌至兩週低點 歐元、英鎊雙漲(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉風險偏好難以捉摸 美元跌至兩週低點 歐元、英鎊雙漲(圖片:AFP)
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週三 (8 日) 科技股領漲，大宗商品價格堅挺，美元避險能力減弱，然而美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情未減，市場風險情緒難以捉摸，投資人依舊抱持謹慎態度，美元跌至兩週低點。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週三 (8 日) 下跌 0.44%，報 96.415，美元兌避險日圓跌至 107.25。美元兌瑞郎也下跌 0.5%，至 0.9381 瑞郎。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

科技含量高的納斯達克指數週三上漲 0.8%，扭轉前一交易日的跌幅，使貨幣市場的風險偏好增強。以往每當疫情威脅到全球經濟復甦時，美元通常被視為投資人存放現金的避風港。

OANDA 紐約市場分析師 Edward Moya 表示：「投資人越來越相信這種股市的反彈不會很快結束，這很大程度是基於市場的期望，未來幾週和幾個月，市場將繼續看到強勁的全球刺激下帶來的回響。」

週二 (7 日) 美國單日新增病例突破 6 萬例，刷新單日新增紀錄，根據約翰霍普金斯大學即時統計，全球確診數已飆破 1188 萬例，死亡數突破 54.5 萬例。美國確診數突破 300 萬人，死亡人數來到 13.1 萬例。

美國各州繼續推遲經濟重啟計畫，市場避險情緒升溫。

美元在本週一開局時下跌，觸發了所謂的死亡交叉 (death cross)，這是看跌的技術形態，出現在當美元指數 50 日移動均線跌破 200 日移動均線時，常用於判斷行情下跌，暗示美元有拋售的可能性。

美國銀行證券的分析師表示，自 1980 年以來，美元走軟後發生的死亡交叉機率至少有九成，當時美元指數的 200 日移動均線也像現在一樣不斷地下跌。

同時，因為風險情緒改善，美元走軟，帶動歐元升至三週來高點，歐元美元匯率上漲 0.55%，至 1.1332 美元

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)
歐元美元日線圖。(來源: investing.com)

BDSwiss 分析師 Marshall Gittler 指出，在本屆會議期間缺乏能夠確定前景的主要經濟指標，他認為美元「整體受到風險情緒擺佈」，而這種情況似乎正在惡化。

挪威克朗兌歐元上漲約 0.2%，至 10.6848，此前數據顯示，挪威經濟在經過連續兩個月的大幅下滑後於五月份反彈，原因是企業從防疫封鎖中而逐步重啟，從而逆轉經濟活動頹勢。

隨著英國解除封鎖，英國財政部長 Rishi Sunak 宣布一項 300 億英鎊刺激計劃，以減輕疫情對經濟造成的衝擊，消息一出，英鎊聞訊大漲。

週三 (8 日) 英鎊美元上漲 0.60%，報 1.2616 美元，守在近三周高位，然而投行 ING 警告，英鎊的漲勢轉瞬即逝。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)
英鎊美元日線圖。(來源: investing.com)

ING 表示：「儘管英國政府的刺激方案規模比預期的要大，但我們認為這還不足以推動英鎊進一步上漲。」

分析師指出，刺激計畫無法明顯改善英國經濟增長前景，且他們估計英歐貿易談判的不確定性，是「英鎊上行的主要壓力」。

英國經濟正面臨嚴峻的挑戰，在短短兩個月之內英國 GDP 衰退 25%，抵銷了過去 18 年來所累積的產值。

西方資產分析師 Andreas Billmeier 表示：「我們認為，等到英國無薪假結束，疫情也導致經濟結構發生變化，加上英國脫歐等影響，將促使失業人數大幅增加，那時才是真正的挑戰。」

大宗商品貨幣，如澳幣紐幣加幣等兌美元也有所上漲，這些商品貨幣往往在風險偏好增加時走強。

澳幣美元匯率上漲 0.5%，至 0.6977 美元紐幣美元上漲 0.4% 至 0.6572 美元加幣美元上漲 0.7% 至 1.3514 美元

稍早，在中國外匯管理局將人民幣中間價設定在弱於預期的水平之後，在岸人民幣持穩於 7.0129，停止連兩日漲勢。

截至週四 (9 日) 台灣時間 4:30 價格： 

美元指數來到 96.415。-0.44% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1332 美元。+0.55% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2616 美元。+0.60% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6984 美元。+0.54% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3506 加幣。-0.71%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.25 日圓。-0.24%

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