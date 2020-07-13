進擊的鈦金屬！CITIZEN「超級鈦」一篇全掌握
文｜王偲宸 Amanda Wang
鈦金屬是目前滿常被用來製作錶殼的材質，而最早將整只手錶用全鈦製作、而不是只有零組件是鈦金屬的牌子，是日系品牌 CITIZEN。1970 年的時候他們製作了第一只鈦金屬手錶 X-8 Chronometer，2000 年 CITIZEN 更進一步研發了超級鈦（Super Titanium™）材質，在硬度和顏色方面都有了更進階的表現。在 CITIZEN 首度使用鈦金屬製錶屆滿五十週年的今年，順勢了解一下 CITIZEN 獨家的超級鈦材質究竟有什麼獨到之處。
鈦這個元素最早是在 1795 年的時候被發現，和青銅這類約 6000 年前就被使用的材質相比之下，是非常年輕的金屬，而且到了 1910 年才開始被運用，1952 年的時候 CITIZEN 意識到鈦的發展潛力，所以在日本琦玉縣所澤市成立了技術開發實驗室，開始進行鈦原料的生產。
1970 年 CITIZEN 正式生產出首款鈦金屬手錶，錶殼含有 99.6% 的鈦金屬成分，是業界第一款整個錶殼都以鈦金屬製作的手錶。後來 CITIZEN 在 2000 年獨家研發出超級鈦（Super Titanium™）材質，從此超級鈦成為品牌的獨家技術，被廣泛的運用在旗下產品中。 以下四個問答題，讓你更了解超級鈦！
1. 超級鈦和一般鈦金屬有什麼不一樣？
將鈦金屬進行加工，並經過 Duratect 表面硬化技術處理的成品，就是 CITIZEN 的超級鈦。從 2000 年出現後就開始被多方運用在 CITIZEN 的產品上，超級鈦保留了鈦的低導熱性，所以戴上手時不會有金屬的冰冷感，加上 Duratect 的鍍層技術，能提供錶殼更多的顏色變化，黑色、金色、還有後來發展出的特殊色 Sakura Pink 等等，讓錶殼顏色可以有更多樣化的呈現，除了機能之外也具備美感的考量。
2. 超級鈦的特點是什麼？
超級鈦具有抗磨損、超輕盈、親膚性、以及耐鏽蝕四大特色。經過 Duratect 表面硬化技術處理，是讓超級鈦具有比不鏽鋼高上五倍抗磨損度的關鍵，而 Duratect 鍍層也不會增加鈦的重量，它比不鏽鋼輕量了 40%，超級鈦手錶的重量平均大概只有 80 克左右，大概相當於兩個 AirPods Pro 的充電盒重而已，戴上手後對於輕盈度非常有感。另外，因為鈦金屬本身就已經具備低致敏的特性，超級鈦的 Duratect 技術也避免了絕大多數人會有的鎳以及金屬過敏問題，而且對於汗水、雨水、或是海水等日常中會接觸到，可能會對手錶產生鏽蝕的液體，都具有相當程度的耐鏽蝕力，所以無論是日常佩戴款還是運動錶，超級鈦都是很合適的材質。
3. 超級鈦的製程有什麼難度？
鈦金屬有個很可愛的形容：「讓工匠哭泣的材質」，說明了因為鈦本身的化學特性很難加工，CITIZEN 因此研發出獨特的加工技術，經由衝壓、切割和拋光等工序製成超級鈦。在第一個衝壓步驟，CITIZEN 以高溫衝壓將鈦壓入模具定型，降低鈦容易黏附在機具表面的抗塑性。而且鈦在空氣中容易和氧產生反應，導致切割過程中銼屑會黏附在鋒刃上，造成鑽孔機磨損，因此 CITIZEN 實驗出最合適機床使用的切削油和潤滑劑，並搭配不同的切割速度以避免這個狀況產生。另外，因為鈦的黏性高，因此一般的拋光法會讓表面凹凸不平，CITIZEN 以滾筒拋光、Sallaz 拋光等工序，開發出獨有的拋光技術，最後經過清潔和 Duratect 表面硬化處理工序，整個超級鈦的製程才算完成。
4. 除了手錶之外，超級鈦還被用在哪些領域？
如同前面提到的，超級鈦和一般鈦金屬不同的關鍵，在於 Duratect 表面硬化技術，光滑且堅硬的防刮特性，也被 Fujifilm 及 RICOH 用在相機製造上。另外，CITIZEN 從去年開始和日本新創公司 ispace 合作，為他們的 HAKUTO-R 月球登陸計畫，提供超級鈦技術支援，將超級鈦材質用在月球登陸器和登月車上的機械零件，回歸到鈦金屬在航太領域被廣泛運用的初始，讓超級鈦這個進化的鈦金屬，在半世紀之後又被用在太空探索，以科技進行了一場世代傳承般的交棒儀式。
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