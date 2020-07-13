北士科園區地上權案重新招商 投資金額不少於雙子星案

北市重大投資案「北投士林科技園區」設定地上權案，希望吸引資通訊、生技、數位醫療及 AI 等高端技術相關產業進駐，但受疫情影響，今年 3 月流標收場，北市府捲土重來，將地上權年限由 50 年延長至 70 年，並將智慧健康關聯產業從 30% 降至 20%，預估投資金額不會少於雙子星案。

北市產發局今 (13) 日舉行招商說明會，市長柯文哲表示，台北市未來 5 年發展最大的區域是在南港，接下來的 5 至 15 年，會移轉至北士科園區，15 年之後則為社子島。

柯文哲說明，北士科園區周邊擁有全台最密集的醫療產學資源，並有資通訊大廠總部設立，因此，規劃以「智慧健康」及「數位技術服務」二大產業為發展主軸，總開發面積達 94.38 公頃，投資金額大，算起來不會少於雙子星，希望用最大的效率與民間企業互利合作，達到公私雙贏目標。

北市產發局說明，北士科園區地上權案分別為 T16、T17、T18 三塊基地，合計 8.38 公頃，發展定位朝「智慧健康產業跨域園區」發展，規劃讓科技、健康醫療與創新融合，帶動周邊產業群聚鏈結，採設定地上權、三處基地「合併招商」方式開發，引進民間資金與資源投入，導入資通訊、生技、數位醫療、人工智慧等高端技術相關產業，吸引旗艦企業進駐。

產發局表示，北士科園區地上權由 50 年延長至 70 年，權利金也從一次繳付改為分 8 期繳付，底價為 98 億元，經公開競標後，以最高投標權利金計收，招商至 10 月 15 日截止收件，預計最快今年 12 月完成招商及簽約。