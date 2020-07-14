非典型銷售  先談置產再賣屋   輕豪宅「松德長虹」創佳績

貨幣寬鬆與台商回流已成趨勢，讓北市不少高資產族再次積極尋找投資標的。專家分析，世界經濟在疫情干擾下、現階段美元暴跌、黃金高檔，「存股」已不再是穩定獲利的投資工作，QE 之下錢越來越薄、富豪資產再配置已成當務之急，璞園廣告透過先分析、再賣屋模式，位於信義計畫區旁 60 坪輕豪宅「松德長虹」精準切中富豪置產、自用需求，銷售 4 個月已達 6 成，成績斐然。

根據住展雜誌統計，台北市 2019 年第一季開始、百坪以上豪宅推案掛蛋，此後即使略有量增，也僅是少數、零星建案推出，百坪豪宅建案不再出現過去雨後春筍般的盛況。璞園廣告專案經理白淳元表示，歷經國際經濟局勢、房價下修，買方不再一味追尋高大上的豪宅，台灣豪宅市場已產生轉型質變。

營建股王長虹建設董座李文造更宣布，短期將不再跨足百坪豪宅產品，高價市場將推 60 坪輕豪宅；旗下信義區首發案「松德長虹」規劃 52 至 59 坪、單價 150 萬元，與信義計畫區豪宅聚落一路之隔、房價也僅 1/2，為北市精品住宅市場打響第一槍。

他認為，北市豪宅太多，但金字塔頂端的客層有限；因此在地段開發上、長虹重新針對現階段富豪、二代富豪對於退休、自住的產品需求，打造 60 坪、合併百坪以上的「輕豪宅」，「從銷售率來看，我們這個訴求應該經得起市場考驗。」

「豪宅客選擇為下一代購屋，不僅是資產、節稅的需求，更是考慮住的近、孩子購買 60 坪的養房成本相對較低，以達成自用與置產兼具與平衡。」白淳元直言， 買房做資產配置近期開始流行，疫情趨緩後的 5 月更是明顯。

白淳元表示，全案單層住宅 4 併，以樣品屋戶別為例客廳面寬達 5 米 6，主臥可擁有 8 米的收納尺度，機能強大；已購客多為歐美思維，熱愛開放格局，包括取消書房、藉以放大客廳與主臥空間，或規劃看盤室、家庭健身房等個人化空間；為二代置產則將住宅作為孩子嫁妝等需求。

「松德長虹」基地面積 618 坪、擁有 3 面臨路、正對安強公園，步行 2 分鐘穿越松德路即可到達信義計畫區。產品引進鋼骨結構、制震系統，並引進國際級 P&T 豪宅團隊規劃地上 22 樓 地下 4 樓新古典崗石外觀，1 樓挑高 7 米 8、門廳引進公園自然採光。產品打造 52 至 59 坪 3+1 房，標準層樓高 3 米 6，可依需求調整大 3 房或大 2 房，合併可達 120 坪，訴求信義計畫區旁的菁英換屋輕豪宅，全屋標準建材交屋。