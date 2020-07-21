〈每日外資外匯觀點〉歐盟峰會達成振興基金協議 未來數週逢低買入歐元

美元指數週二亞洲盤交易時間延續跌勢，一度來到 95.6256，無力回攻 96 之上，市場依舊由疫情消息主導，儘管傳出疫苗正面消息，但美國經濟持續逐步復甦仍令人擔憂，現貨黃金位於 1818 美元附近震盪。

歷時五天的歐盟峰會週二 (21 日) 終於就 7500 億歐元振興基金達成協議，花旗策略團隊表示，歐元已反映振興基金達成協議的消息，上週五以來，歐元穩步攀升，今天在達成協議利多實現後，歐元兌美元維持在 1.1447 高檔震盪。

道明銀行 (TD) 建議未來數週內逢低買入歐元兌美元，同時本週做多加元兌挪威克朗，近期 G10 貨幣走勢出現分歧，在英鎊對美元流動造成拖累下，歐元流動水平已是美元的五倍，雖建議買入歐元，但不宜在 1.15 之上追高。

美元指數近兩日延續上週跌勢，從技術面來看，美元指數目前處於 95.8 附近震盪，未能回攻至 96 關鍵價位之上，進一下跌的可能性愈來愈大，距離上檔 200 日均線 98.19 愈來愈遠，不排除向下測試一年來低點 94.6 的支撐。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

麥格里集團、高盛近期同步看衰美元，麥格里預期美元在 11 月總統大選前將全面走軟；高盛認為美元結構性走跌的可能性大增，尤其是在歐元和中國國內經濟趨勢改善下，更將強化美元兌歐元和美元兌人民幣下跌。

法國農業信貸銀行研究部對日圓前景抱持中立觀點，預期日圓在目前位置的下跌空間有限，儘管全球風險偏好升高，但日圓似乎已與避險情緒脫鉤，尤其是美元自身已與風險偏好負相關，也使得日圓兌美元走勢偏穩。