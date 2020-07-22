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〈紐約匯市〉歐盟復甦基金終拍板 歐元飆升至19個月高點 美元疲軟

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉歐盟復甦基金終拍板 歐元飆升至19個月高點 美元疲軟(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉歐盟復甦基金終拍板 歐元飆升至19個月高點 美元疲軟(圖片:AFP)
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歷經 90 多個小時，歐盟 27 國領袖週二 (21 日) 終於通過規模 7500 億歐元的復甦基金，以重振因疫情陷入衰退的成員國經濟，市場情緒受提振，歐元聞訊飆升至 19 個月高位，不利美元上行。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週二 (21 日) 下跌 0.65%，至 95.148，美元跌至 95.20 下方，創下 3 月上旬以來最低水平。彭博美元指數下跌 0.8%，錄得 3 月 10 日來盤中新低。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

以荷蘭為首的北歐「節儉國」終於在復甦基金的折衷方案上讓步，他們原先堅持補助款最高只能設定在 3500 億歐元；但德法兩國皆認為，補助款至少需達 4000 億歐元

高峰會上批准的 7500 億歐元復甦基金，由 3900 億歐元的補助金和 3600 億歐元低利息貸款組成。和歐盟理事會主席 Charles Michel 原先設想的 5000 億歐元補助款和 2500 億歐元低息貸款相比，可見明顯向荷蘭、瑞典、丹麥、奧地利與芬蘭等五個「節儉國家」妥協

華盛頓 Tempus Inc 的外匯交易員 Juan Perez 表示，「市場對這項紓困計劃充滿期待，人們幾乎相信它能通過，這象徵著歐盟為實現這一救助方案而進行財政整合，每個人都相當雀躍。」

歐元美元最新上漲 0.69% ，至 1.1522 美元。盤中上漲 0.6%，至 1.1510 美元，早盤觸及 2019 年 1 月 11 日以來的最高水平 1.1516 美元

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)
歐元美元日線圖。(來源: investing.com)

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 駐華盛頓分析師 Joe Manimbo 指出，市場情緒已轉向歐元，這使得美元反彈時容易遭到拋售，而投資人也可能逢低買入歐元

Manimbo 補充，歐元已經突破 1.15 美元，該匯價有望在未來幾個月衝高至 1.17 美元。ING 分析師則表示，隨著美元疲軟，他們期待歐元在今年底升至 1.20 美元

ING 補充，「復甦基金協議對市場意義重大，不會促使投資人退出歐元多頭頭寸，尤其在美元前景黯淡的情況下」

新冠疫苗的消息也令市場振奮，由牛津大學和英國製藥巨頭阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 所共同開發的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗，在早期的人體試驗中呈現相當樂觀的結果，全球股市聞訊大漲。

歐盟通過協議後，投資人風險偏好增加，商品貨幣走揚，澳幣美元升至 15 個月高位，紐幣美元觸及六個月高點，加幣升至六週來最高水平。

另一方面，美元兌避險日圓下跌 0.41%，至 106.81 日圓

澳洲央行週二 (21 日) 發布 7 月會議紀要，委員對當前貨幣政策運作樂觀，緩解了一部分市場憂心。澳幣美元短線上漲 0.25%，報 0.7030 美元，維持前一天的樂觀情緒。

央行總裁 Philip Lowe 在談話中表示，雖然他希望澳幣更便宜，不過其基本面支撐澳幣從 3 月低點回彈 27%。

截至週三 (22 日) 台灣時間 4:30 價格： 

美元指數來到 95.148。-0.65%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1522 美元。+0.69% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2736 美元。+0.60% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7125 美元。+1.58% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3455 加幣。-0.58%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.81 日圓。-0.41%

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