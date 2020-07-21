螞蟻雄兵撼動港幣 重回強方兌換保證上緣

阿里巴巴 (BABA-US) 旗下螞蟻金服上市案帶動港幣需求大增，儘管港幣相對於美元利差優勢縮至 2 月以來最低，使得套利交易吸引力下降，但週二港幣兌美元仍一度來到 7.7510，重回強方兌換保證區間。

港幣兌美元重回強方保證區間上緣。(來源：Bloomberg)

全球最大獨角獸螞蟻集團旗下業務包括支付寶、支付寶錢包、餘額寶、招財寶、螞蟻小貸和網商銀行等，計畫在香港和上海兩地上市。

今年初螞蟻金服以非公開方式發售股票，換算公司估值高達 2000 億美元 (約 1.55 兆港幣)，意味著螞蟻上市時估值至少達上兆港幣，並有望成為近年來規模最大的 IPO 案之一。

螞蟻集團計劃在中港兩地尋求 A+H 股同步上市，據港媒報導，香港 IPO 可能籌資約 100 億美元 (約 780 億港幣)，並選擇中金、花旗、摩根士丹利、摩根大通等作為承銷顧問，目前尚未確定上市日期。

根據阿里巴巴年報，截至 2020 年 3 月 31 日，君瀚和君澳持有螞蟻集團約 50% 股份，阿里巴巴持有 33% 股份。

四月以來，港幣兌美元屢次觸及聯繫匯率強方兌換保證區間 7.75，在香港金管局多次進場干預後，上週港幣曾一度跌到近兩個月低點。自 4 月起捍衛聯繫匯率制以來，金管局拋售港幣規模累計達到 137 億美元 (約 1061 億港幣)。

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