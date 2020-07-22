〈房產〉北台灣6月新建案去化加速 建商及代銷業者下半年加快推案

市調機構統計，北台灣 2020 年第二季新成屋、預售屋推案量約 2893.28 億元，年減 13.6%，雖然推案減少，但在資金寬鬆、利率低的情況下，建商第二季去化速度快速，代銷業傳真行銷董事長王明成今 (22) 日表示，下半年還有 10 個新建案將推出，其中包括淡水的平地別墅群。

今年上半年北台灣成屋、預售屋累計推案量有 5652.32 億元，年減 5.5%；今年上半年房市外部干擾因素多，全台房地產在極低利率與資金行情支撐下，下半年市況若穩健，全年推案量可望攻高上看 1.3 兆元。

王明成指出，北市西區近民生西路口的「宏國大道城」預售建案，原本預計今年初開案，因疫情影響延遲至 6 月，但先行推出的中小坪數宅每坪均價為 90 萬元，總戶數 125 戶，總銷金額 40 億元的預售案，在三周內已完銷；接續的同一基地另一大坪數 A、B 兩區住宅案，預估下半年推出，預售每坪單價在 100 萬元以上，總銷金額達 160 億元。

傳真行銷董事長王明成。(鉅亨網記者張欽發攝)

「宏國大道城」主打基地 2100 坪西區地王，以整合 42 年的市中心罕見的大規模基地為訴求，此外，傳真行銷下半年打錢趁熱，同基地另推出總銷 160 億元的大坪數建案，預計下半年將推 10 個代銷建案。

對於目前台北房市熱銷狀況，「宏國大道城」快速完銷，也引起甲山林機構董事長祝文宇的注意，但王明成直言，房地產不會有「報復性」的買盤，能有「恢復性」買氣已經不錯。後疫情階段，王明成建議建商從追求最高利潤轉轉而追求低風險，顧好本業才是最上策，畢竟目前全球經濟充滿太多黑天鵝，不知道甚麼時候會爆發。

王明成指出，後疫情時代房市走向主要有三，蛋白區建案賣得比蛋黃區好，中、小坪數賣得比大坪數要好，預售建案賣得比新成屋建案要好，目前高資產族群買盤保守，因此房地產並非全面轉好。