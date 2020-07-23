美中關係再現緊俏 人民幣中間價貶逾200基點

美國突然要求關閉中國位於休士頓的總領事館，為保護美國的智慧財產權和美國的私人訊息。美中關係緊張情勢急速增溫，導致周四 (23 日) 離岸人民幣於凌晨收盤重貶 448 點，貶破 7 字頭，收在 1 美元兌 7.0176 人民幣。

此外，周四中國外匯管理也將人民幣中間價調貶 203 點，報 1 美元兌 6.9921 人民幣，中止連三升。

周四早盤離岸人民幣止貶回穩，暫時回升至 7 附近，即便美國總統川普宣稱不排除下令關閉更多中國駐美外交機構，但離岸人民幣暫時未有表態。

截至上午 10:02 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0027 人民幣，升值 103 基點，升幅 0.15%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

截至上午 10:02 止，在岸人民幣則暫報 1 美元兌 7.0047 人民幣，貶值 45 基點，貶幅 0.06%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

交易員表示，美國突然要求中國關閉休斯頓總領事館的消息完全出乎市場意料，將繼續評估後續影響，短期預估將以避險為主，之前累積的人民幣升值趨勢或將受到影響。不過在美元走弱的大環境下，人民幣仍可能在該事件平息後回升。

瑞穗銀行表示，美國突如其來的舉動促使市場針對人民幣多頭部份進行獲利了結，未來市場將繼續評估兩國後續可能採取的行動。

澳洲國民銀行則認為美國此舉雖然引發人民幣獲利回吐壓力，但在一段時間後市場將平靜下來，人民幣可望重回升勢，主要在於目前美元仍處在疲弱的環境中。